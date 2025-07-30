Мать двоих детей надругалась над сиротой-инвалидом, а её друг снимал на камеру: почему изверги не за решёткой
В городе Карпинске (Свердловская область) произошла чудовищная история, полная цинизма и человеконенавистничества. Преступники сами не могут дать внятный ответ, почему они напали и изувечили 24-летнию девушку Настю Полякову. О том, по какой причине изверги ещё не в тюрьме и где сейчас бедная Настя, выросшая сиротой, читайте в материале «Радио 1».
Всю жизнь одна
Увы, Настя Полякова, ставшая жертвой 36-летней Натальи и 43-летнего Виталия, недавно умерла. Известно, что мамы девушки не стало, когда она была ребёнком, а отец с ней не общался, у него другая семья. Он даже пытался отобрать у дочки единственную квартиру. У Насти были родственники в городе, но девушка была одна. За ней присматривала лишь бабушка по отцовской линии, и то она это делала с выгодой для себя: получала пенсию девушки по инвалидности. Женщина выдавала Насте только 100 рублей в день на еду.
Говорили, что девушка состояла в отношениях со взрослым мужчиной, однако, когда с Настей произошла трагедия, пара уже рассталась.
У девушки были проблемы с психикой. Из-за болезни она не могла устроиться на работу, вести быт в доме (в её квартире не было даже холодильника и обоев). Местные её не обижали, молодые девушки делились с ней одеждой, некоторые пытались подружиться, чтобы Настя совсем не была одна.
«Она была добрая и позитивная, любила животных, помогала всегда, за пенсией мне ходила. После случившегося она всего очень боялась. Шарахалась от людей», — рассказала изданию E1.RU одна из жительниц города.
Изнасиловали и сняли на видео
Как уже было сказано, местные хорошо относились к Насте, но нашлась та, которая без причины ненавидела девушку. Это была ранее судимая за убийство своего сожителя 36-летняя Наталья, мать двоих детей. Местные вспоминают, что женщина всегда была агрессивной, вспыльчивой и неуравновешенной дамой. Всё произошло в доме местной жительницы Елены — впоследствии она расскажет полиции, что Настя пришла к ней домой, чтобы принести лекарства для больного внука. В этот момент женщине позвонила Наталья и, услышав в трубке голос Насти, тут же заявила, что сейчас придёт.
По словам Елены, Наталья с другом Виталием влетели в её дом, и та начала избивать девушку. Елена побоялась вызвать полицейских, она пыталась защитить Настю, но не смогла. Изверги утащили девушку в другую комнату, где Наталья совершила насильственные действия, а Виталий снимал на камеру всё происходящее.
«Вернулись довольные. Виталий врёт, что его кто-то просил — он активно участвовал и сам снимал. Возможно, голову или челюсть ей повредили, потому что она с трудом могла говорить. Я потом Настю обтёрла, и мы поехали в больницу», — рассказала Елена.На стенах дома остались следы крови Насти. А видео с издевательствами Виталий опубликовал в интернете и разослал своим знакомым.
Смерть жертвы, самосуд жителей и нынешний статус преступников
Настя не стала обращаться в полицию, сотрудники правоохранительных органов сами приехали после вызова врачей. Девушка не смогла пережить тот ужас, который произошёл с ней. Настя закрылась от окружающих, боялась, что Наталья просто убьёт её. В последний раз жители Карпинска видели Настю у церкви. Спустя несколько дней нашли тело девушки.
Что касается Натальи, то она явилась с повинной (по факту развратных действий) и активно сотрудничает с полицейскими. Дело в том, что после случившегося с Настей жители хотели устроить самосуд над женщиной. К ней приходили три девушки, стучали в дверь, но садистка не стала открывать. А вместо этого позвонила в полицию. На защиту Натальи встал её муж. Он утверждает, что его супруга якобы уже раскаялась, и каждый день плачет из-за произошедшего. По его версии, нападение на Настю произошло потому, что девушка якобы показывала грудь какому-то знакомому подростку.
Известно, что Карпинский городской суд не отправил Наталью в СИЗО, а отпустил под домашний арест, потому что у неё двое малолетних детей (шести и трёх лет). Снимавший видео Виталий тоже находится под домашним арестом. Ему предъявлены обвинения по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».
После общественного резонанса расследование этого дела находится под контролем главы СК РФ Александр Бастрыкин. Настю Полякову похоронили на местном кладбище, рядом с мамой.