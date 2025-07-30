Мать двоих детей надругалась над сиротой-инвалидом, а её друг снимал на камеру: почему изверги не за решёткой

30 июля 2025, 13:08

Фото: iStock/Adam_Sh

В городе Карпинске (Свердловская область) произошла чудовищная история, полная цинизма и человеконенавистничества. Преступники сами не могут дать внятный ответ, почему они напали и изувечили 24-летнию девушку Настю Полякову. О том, по какой причине изверги ещё не в тюрьме и где сейчас бедная Настя, выросшая сиротой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Всю жизнь одна Изнасиловали и сняли на видео Смерть жертвы, самосуд жителей и нынешний статус преступников



Всю жизнь одна

Фото: iStock/kieferpix

«Она была добрая и позитивная, любила животных, помогала всегда, за пенсией мне ходила. После случившегося она всего очень боялась. Шарахалась от людей», — рассказала изданию E1.RU одна из жительниц города.

Изнасиловали и сняли на видео

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang



«Вернулись довольные. Виталий врёт, что его кто-то просил — он активно участвовал и сам снимал. Возможно, голову или челюсть ей повредили, потому что она с трудом могла говорить. Я потом Настю обтёрла, и мы поехали в больницу», — рассказала Елена.

Смерть жертвы, самосуд жителей и нынешний статус преступников