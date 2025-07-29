Кости, черепа и гробы валяются на берегу»: В Новосибирской области размыло кладбище после строительствах ГЭС
В Новосибирской области размыло кладбище после строительствах ГЭС
В Новосибирской области размыло старое кладбище после строительства ГЭС. Как рассказал историк и путешественник Вячеслав Карманов, кости, черепа и гробы валяются прямо на берегу.
Ранее в новосибирских СМИ появилась информация об останках на берегу реки Обь. По поводу этого издание Om1 Новосибирск обратилось к администрации Чингисского сельсовета Ордынского района для разъяснения ситуации. По их словам, до 1956 года здесь находилась деревня Милованово. Данные земли подлежали затоплению из-за строительства Новосибирской ГЭС, в связи с чем поселение перенесли вместе с действующим кладбищем.
«Кости, черепа и гробы валяются на берегу и катаются на песке в волнах прибоя», — рассказывал о сложившейся ситуации историк и путешественник Вячеслав Карманов.
Несмотря на это, некоторые жители не согласились перезахоронить тела своих близких в другое место. Из-за этого часть кладбища осталась на прежнем месте.
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После переселения деревни территорию засадили лесом, а часть земель залило водой. Со старта создания водохранилища берег активно размывался, но в последние годы процесс вымывания останков практически прекратился. Карманов предложил властям провести эксгумацию и перезахоронить останки. Для этого он просит привлечь археологов и историков.
Как отметили в администрации, эти земли принадлежат лесному фонду и являются природно-хозяйственным объектом федеральной собственности, в связи с чем любые работы там запрещены. Решением вопроса занимается служба МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района, сотрудники которой собирают и перезахоранивают найденные останки.