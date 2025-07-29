Кости, черепа и гробы валяются на берегу»: В Новосибирской области размыло кладбище после строительствах ГЭС

29 июля 2025, 18:31

В Новосибирской области размыло кладбище после строительствах ГЭС

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Новосибирской области размыло старое кладбище после строительства ГЭС. Как рассказал историк и путешественник Вячеслав Карманов, кости, черепа и гробы валяются прямо на берегу.





Ранее в новосибирских СМИ появилась информация об останках на берегу реки Обь. По поводу этого издание Om1 Новосибирск обратилось к администрации Чингисского сельсовета Ордынского района для разъяснения ситуации. По их словам, до 1956 года здесь находилась деревня Милованово. Данные земли подлежали затоплению из-за строительства Новосибирской ГЭС, в связи с чем поселение перенесли вместе с действующим кладбищем.





«Кости, черепа и гробы валяются на берегу и катаются на песке в волнах прибоя», — рассказывал о сложившейся ситуации историк и путешественник Вячеслав Карманов.