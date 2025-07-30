«Был скромным»: Мужчина из-за побочного эффекта таблеток шпионил за семьей и насиловал жену
Мужчина, страдающий болезнью Паркинсона, после приёма прописанных таблеток стал очень странно себя вести. Больной начал принимать Ропинирол, чтобы контролировать тремор и проблемы с равновесием. Однако лекарство дало необычный побочный эффект. Об этом изданию Terra рассказала его дочь, которая решила остаться анонимной.
Со слов девушки, её отец стал замкнутым, а она через некоторое время после начала применения препарата нашла на чердаке множество звукозаписывающих устройств и рукописных заметок. Оказалось, что мужчина начал шпионить за всей семьей.
Помимо этого, женщина узнала, что родитель в каждой мелочи искал доказательства внебрачных связей жены и постоянно просматривал порнографические сайты. Когда она сообщила матери о данной информации, та призналась, что супруг регулярно насиловал её.
Выяснилось, что из-за приёма Ропинирола у мужчины возникло импульсивное поведение, которое привело к повышению сексуальной активности.
Ранее сообщалось об интересной секс-находке в доме умершего старика.
Читайте также: