«Был скромным»: Мужчина из-за побочного эффекта таблеток шпионил за семьей и насиловал жену

30 июля 2025, 12:13

Мужчина шпионил за семьей из-за побочного эффекта таблеток от Паркинсона

Фото: Istock/LENblR

Мужчина, страдающий болезнью Паркинсона, после приёма прописанных таблеток стал очень странно себя вести. Больной начал принимать Ропинирол, чтобы контролировать тремор и проблемы с равновесием. Однако лекарство дало необычный побочный эффект. Об этом изданию Terra рассказала его дочь, которая решила остаться анонимной.