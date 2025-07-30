В Солнечногорске мужчина два года насиловал подростков
В Солнечногорске 33-летнему жителю вынесли приговор за растление двух подростков. Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, включая насильственные действия сексуального характера и изнасилование в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для обвинительного приговора, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Установлено, что с января 2022 года по февраль 2024 года он совершал преступные действия в отношении двух несовершеннолетних. В ходе расследования были проведены различные экспертизы, включая молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую. Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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