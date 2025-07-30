В Солнечногорске мужчина два года насиловал подростков

30 июля 2025, 12:14

Изнасиловавший двух подростков в Солнечногорске получил 18 лет строгого режима

Фото: iStock/SB Arts Media

В Солнечногорске 33-летнему жителю вынесли приговор за растление двух подростков. Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, включая насильственные действия сексуального характера и изнасилование в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.