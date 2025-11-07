Мать-героиня из Украины истязала приемных детей, после чего расчленяла и сжигала останки: дело семьи Оклей, потрясшее всю страну
Светлана и Александр Оклей считались примером крепкой и любящей семьи. Но после череды шокирующих событий их фамилия прогремела на всю страну. Что произошло за закрытыми дверями дома Оклей, почему против супругов возбудили уголовное дело и как сложилась их судьба, расскажет «Радио 1».
Кто такие Светлана и Александр ОклейСветлана Викторовна Оклей родилась 31 октября 1969 года в Краснодоне, Луганская область. Её супруг — Александр Оклей. Вместе они воспитывали большую семью, в которой было шестеро дочерей и один сын. Позднее супруги также взяли на воспитание приёмных детей из интерната.
Семья пользовалась безупречной репутацией. Светлана писала детские сказки и песни, создала семейный ансамбль «Оклей», с которым дети выступали на районных мероприятиях. В 2003 году многодетная семья получила от государства пятикомнатную квартиру. А в 2007 году Светлане Оклей присвоили почётное звание «Мать-героиня».
На первый взгляд, семья олицетворяла трудолюбие, заботу и семейные ценности. Однако позже выяснилось, что за внешней благопристойностью скрывались насилие, ложь и смерть. В 2010–2011 годах Светлана и Александр Оклей оформили опеку над несколькими детьми-сиротами. Среди них были мальчик Иван (2005 г.р.) и две девочки — Лиза (2006 г.р.) и Катя (2008 г.р.).
Приём детей выглядел как благородный поступок. Однако соседи и врачи позже рассказывали, что младших девочек почти никогда не видели. Соцслужбы также не зафиксировали фактическое проживание этих детей в доме.
Убийства приёмных дочерейПервое убийство произошло в феврале 2011 года. По данным следствия, Светлана Оклей систематически избивала приёмную дочь Лизу. После очередного приступа жестокости девочка умерла от полученных травм. Тело погибшей Светлана, Александр и их старшая дочь Юлия вывезли за пределы города, сожгли в металлическом чане и закопали останки. Семья продолжала жить, будто ничего не случилось.
Через несколько месяцев трагедия повторилась. В ноябре 2011 года от побоев погибла вторая приёмная девочка — Катя. Тело ребёнка расчленили и закопали на дачном участке.
Позже старшая дочь Юлия рассказала, что мать регулярно избивала детей, заставляла стоять часами в углу, била кулаками по голове и ногами по телу. У Кати, по словам свидетелей, была пробита челюсть, и еда вытекала изо рта, когда девочку пытались кормить.
Похищение ребёнка и попытка подменыКогда соцслужбы начали проявлять интерес к семье, Светлана Оклей поняла, что отсутствие одной из приёмных девочек может вызвать подозрения. Тогда, по данным следствия, она решилась на новое преступление.
30 июля 2012 года в посёлке Семейкино Луганской области была похищена трёхлетняя Анастасия Кабакова. Девочку увезли незнакомые мужчина, женщина и молодая девушка. Спустя короткое время милиция обнаружила ребёнка на даче семьи Оклей — под кроватью, укрытую тряпками.
Следствие установило, что похищенную девочку собирались выдать за одну из погибших приёмных дочерей. Таким образом Светлана пыталась скрыть следы преступлений и сохранить статус многодетной матери.
Как семье удалось скрывать преступленияСветлана Оклей пользовалась высоким общественным статусом. Звание «Мать-героиня», известность и поддержка администрации позволили ей вызывать доверие у соседей и социальных служб. Проверки, если и проводились, проходили формально. Многие очевидцы позже отмечали, что дом семьи Оклей был закрыт от посторонних, а дети редко выходили на улицу. Даже врачи не имели точных сведений о количестве малышей.
Благодаря этому супруги смогли в течение почти двух лет скрывать убийства двух приёмных дочерей, продолжая выступать на сцене и участвовать в общественной жизни города.
Расследование и судПосле похищения Анастасии Кабаковой полиция начала масштабное расследование. Уже 31 июля 2012 года Светлана и Александр Оклей были задержаны. Судебный процесс начался 11 декабря 2012 года и вызвал огромный общественный резонанс. Светлану обвиняли в убийстве двух малолетних детей, похищении, незаконном лишении свободы и сокрытии преступлений. Александр и старшая дочь Юлия проходили как соучастники.
Экспертиза признала Светлану Оклей вменяемой. Несмотря на улики, она до конца отрицала вину. Суд приговорил:
- Светлану Оклей — к 15 годам лишения свободы;
- Александра Оклея — к 4 годам лишения свободы;
- Юлию Оклей — к 4 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора (в связи с беременностью).
Последствия и общественный резонансИстория семьи Оклей стала примером того, как внешне благополучные, «образцовые» семьи могут скрывать чудовищное насилие. Дело вскрыло слабые места украинской системы опеки: недостаточный контроль над приёмными детьми, поверхностные проверки и доверие к статусу «матери-героини».
После приговора общественные организации потребовали реформировать систему проверки условий жизни приёмных семей, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.