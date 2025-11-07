Застолье пациентов в российской больнице едва не закончилось трагедией
В Иванове пациент больницы нанёс соседу по палате тяжкие телесные повреждения. Пострадавший проходит лечение в хирургическом отделении. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Инцидент произошёл в больнице Ленинского района. По предоставленной информации, двое пациентов распивали спиртные напитки, и между ними возник конфликт.
В ходе ссоры 64-летний мужчина ударил соседа стеклянной бутылкой по голове, а затем нанёс несколько ножевых ранений. Медсестра, ставшая свидетельницей нападения, вызвала полицию.
Потерпевшего доставили в хирургическое отделение. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции, где он написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
