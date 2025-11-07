Московские росгвардейцы задержали дебошира с ножом в караоке-клубе
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве
Московские росгвардейцы задержали дебошира с ножом в караоке-клубе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.
Сигнал тревоги поступил с охраняемого объекта на Просторной улице. Администратор клуба рассказал прибывшим сотрудникам Росгвардии, что нетрезвый посетитель вступил в конфликт с другими гостями и угрожал им ножом.
Поскольку 34-летний житель Москвы отказался прекратить противоправные действия и сопротивлялся при задержании, силовики применили специальные средства и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.
