Стало известно, что челябинская школьница сама придумала историю о своём избиении

07 ноября 2025, 13:21

Полиция Челябинска опровергла информацию об избиении школьницы у гимназии №5

Фото: Istock/Dzurag

В Челябинске информация об избиении 9-летней девочки у образовательного центра №5 не подтвердилась. В городском управлении МВД заявили, что история оказалась вымыслом.





Напомним, что накануне несовершеннолетняя пришла из школы и заявила, что трое подростков оттащили её к забору и сильно избили. Отец ребёнка утром 7 ноября написал в родительском чате, что инцидент не происходил, и принёс извинения за ложное сообщение.



Представители полиции пояснили, что просмотр записей с камер видеонаблюдения вызвал у них сомнения в правдивости истории.

«В ходе повторного опроса девочка призналась, что всё придумала. Никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось», — заявили в ведомстве.

