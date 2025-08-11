Мать насиловала и водила в гей*-бар ребенка: Как виновная осталась безнаказанной — при этом задержана бабушка, борющаяся за правду
В Саратове расследуют уголовные дела, связанные с одной семьей. Мать, обвиняемая в изнасиловании своего шестилетнего сына, провела девять месяцев в СИЗО, но затем была неожиданно освобождена. Женщина считает, что ее оговорила свекровь, желающая отомстить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Недостаток интереса к воспитанию сынаСкандальная история развернулась в семье программиста Михаила и парикмахера Олеси из Саратова (все имена изменены). Пара познакомилась в 2017 году, и после беременности Олеси они поженились. Однако совместная жизнь с родителями Михаила стала источником конфликтов: свекровь жаловалась на бездействие невестки и ее недостаток интереса к воспитанию сына. В 2023 году Михаил и Олеся подали на развод, разъехались, а их сына на время судебных разбирательств забрала уже бывшая свекровь Олеси.
В семье разразился скандал, когда бабушка мальчика заметила, что внук боится возвращаться к матери. Ребенок начал проявлять признаки тревожности и даже перестал говорить. В апреле 2024 года он рассказал бабушке, что мать подвергала его жестокому насилию и водила в некое «кафе», где к нему приставали мужчины.
«В апреле 2024 года внук, поясняя, что делает мама, снял трусики и показал мне все. Мне стало дурно. А в начале июля 2024 года внук рассказал о жестоком насилии со стороны матери и о каком-то «кафе», куда она его водила. Там мать раздевала ребенка, голые мужчины приставали к нему, а наш малыш отбивался от них», — вспомнила бабушка.
Бабушка сообщила об этом Михаилу, но он не проявил удивления, так как ранее замечал странное поведение Олеси. Семья пыталась нанять детектива для выяснения ситуации, но столкнулась с мошенниками. В июне 2024 года мальчик позвонил бабушке с просьбой забрать его от матери, после чего Михаил смог забрать сына. Семья обратилась в Следственный комитет для расследования ситуации.
Свекровь была вызвана на допросВ результате разбирательства, связанного с обвинениями Олеси в жестоком обращении с сыном и совращении, она была арестована и провела девять месяцев в СИЗО. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мальчик не склонен к фантазированию. Следствие обнаружило, что Олеся действительно посещала гей*-бар с ребенком и своим новым сожителем, что стало основанием для обвинений. Однако в апреле 2025 года дело было закрыто за отсутствием события преступления, и Олесю выпустили на свободу. Тем временем ее бывшая свекровь была вызвана на допрос, где следователи пытались убедить ее в том, что история с совращением внука была вымышленной. Бабушка сообщила о давлении со стороны следователей и угрозах в адрес семьи.
Версия мамыОлеся утверждает, что стала жертвой оговора и не совершала никаких противоправных действий по отношению к своему сыну. Она считает, что ее свекровь была одержима внуком, что привело к конфликту между ними. По словам Олеси, свекровь требовала, чтобы ребенок называл ее мамой, а ее мужа — папой, и начала вести себя агрессивно, когда узнала о новом молодом человеке Олеси. При этом женщина отметила, что ее сыну нравилось проводить время с бабушкой и дедушкой. Они живут в огромном коттедже с бассейном и подвалом, набитым игрушками, — Михаил ранее владел детским магазином.
Несмотря на то что экспертизы были в пользу Олеси, она была арестована и провела девять месяцев в СИЗО. Она утверждает, что ее ходатайства о допросе на полиграфе отклонялись, но следствие в итоге пришло к выводу о ее невиновности. Олеся заявляет, что свекровь подговорила ребенка к даче ложных показаний, запугивая его.
«Следственный комитет разобрался: они выяснили, что это бабушка подговорила ребенка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении всех троих — свекрови, свекра и бывшего мужа», — пояснила Олеся.
Однако в августе бабушка сообщила, что прокуратура возобновила дело против Олеси и отправила его на дополнительное расследование. Если мать будет признана невиновной, государство должно будет компенсировать ей время, проведенное в СИЗО. Однако размер выплат окажется довольно незначительным.
*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, запрещенной в РФ.