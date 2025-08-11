Мать насиловала и водила в гей*-бар ребенка: Как виновная осталась безнаказанной — при этом задержана бабушка, борющаяся за правду

11 августа 2025, 14:22

Фото: iStock/nixki

В Саратове расследуют уголовные дела, связанные с одной семьей. Мать, обвиняемая в изнасиловании своего шестилетнего сына, провела девять месяцев в СИЗО, но затем была неожиданно освобождена. Женщина считает, что ее оговорила свекровь, желающая отомстить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Недостаток интереса к воспитанию сына Свекровь была вызвана на допрос Версия мамы

Недостаток интереса к воспитанию сына

«В апреле 2024 года внук, поясняя, что делает мама, снял трусики и показал мне все. Мне стало дурно. А в начале июля 2024 года внук рассказал о жестоком насилии со стороны матери и о каком-то «кафе», куда она его водила. Там мать раздевала ребенка, голые мужчины приставали к нему, а наш малыш отбивался от них», — вспомнила бабушка.

Фото: iStock/blinow61



Свекровь была вызвана на допрос

Фото: iStock/kostsov



Версия мамы

«Следственный комитет разобрался: они выяснили, что это бабушка подговорила ребенка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении всех троих — свекрови, свекра и бывшего мужа», — пояснила Олеся.