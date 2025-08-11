Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе Турба умер после покушения в Боготе

11 августа 2025, 14:16

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай умер от полученных ран после покушения в Боготе

Фото: Istock/SergeyPankratov

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, тяжело раненный в результате нападения в июне, скончался в одной из больниц столицы. По данным радиостанции Blu Radio, смерть наступила в ночь на 11 августа в госпитале Фонда Санта-Фе.