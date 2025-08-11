Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе Турба умер после покушения в Боготе
Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, тяжело раненный в результате нападения в июне, скончался в одной из больниц столицы. По данным радиостанции Blu Radio, смерть наступила в ночь на 11 августа в госпитале Фонда Санта-Фе.
Политик, представлявший оппозиционный «Демократический центр», не смог оправиться от последствий геморрагического инсульта, вызванного огнестрельным ранением в голову. На протяжении двух месяцев врачи боролись за его жизнь, но улучшить его состояние не удалось. Урибе Турбай рассматривался как потенциальный кандидат в президенты Колумбии. Его гибель вызвала резонанс в политических кругах страны.
Подозрения в организации покушения пали на повстанческую группировку «Вторая Маркеталия». Сообщается, что отец одного из нападавших ранее пытался вступить в Вооруженные силы Украины.
