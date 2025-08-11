Врачей из Калининграда осудили на 9 и 9,5 лет колонии за убийство новорождённого

11 августа 2025, 13:50

Фото: iStock/AndreyPopov

Московский областной суд вынес приговор по делу врачей из Калининграда Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорождённого ребенка. Как сообщили в суде, анестезиологу-реаниматологу Сушкевич назначено 9 лет колонии общего режима, а бывшей исполняющей обязанности главврача родильного дома № 4 в Калининграде Белой — 9,5 лет. Обеим также запретили заниматься медицинской деятельностью на 3 года.





Преступление произошло в ноябре 2019 года. Согласно материалам дела, Белая, узнав о рождении ребёнка в тяжелом состоянии, организовала его убийство, чтобы не ухудшать статистику медучреждения. Сушкевич ввела младенцу препарат в дозе, превышающей допустимую для новорождённых в 20 раз.



Первоначально в 2020 году калининградский суд оправдал врачей, но после отмены этого решения Московский областной суд в сентябре 2022 года признал их виновными. В декабре 2023 года Верховный суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор врачам. Позднее, 2 октября 2024 года, Верховный суд РФ отправил дело на повторное рассмотрение, оставив медиков под стражей.

