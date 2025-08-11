Бабушка погибших детей находилась в соседней квартире во время трагедии в Екатеринбурге
Бабушка детей, убитых собственной матерью в Екатеринбурге, во время происшествия находилась в соседней квартире — буквально за стеной. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, 49-летняя Ляна и её мать проживали рядом, однако в роковую ночь никто не слышал криков. Пенсионерка обнаружила неладное лишь под утро, когда дверь квартиры не открывали, после чего вызвала полицию.
Ляна родилась в Ивделе, затем переехала в Екатеринбург для учёбы. Здесь она познакомилась со своим первым мужем Александром — психиатром, специализирующимся на тревожных и депрессивных расстройствах. В 1999 году оба учились на лечебном факультете. Позже женщина перебралась в Лесной, где работала в больнице. По словам отца Александра, пара развелась около 20 лет назад, детей в этом браке не было.
В последние годы Ляна одна воспитывала сына и дочь, принимала лекарства. В соцсетях она жаловалась на сложности: писала, что вынуждена была бегать по подъезду с младшим ребёнком на руках, так как старший угрожал убить семью и избивал сестру.
Уполномоченный по правам ребёнка сообщил, что родственникам погибших будет оказана психологическая помощь.
