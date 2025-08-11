Бабушка погибших детей находилась в соседней квартире во время трагедии в Екатеринбурге

11 августа 2025, 14:04

Фото: iStock/Edgar

Бабушка детей, убитых собственной матерью в Екатеринбурге, во время происшествия находилась в соседней квартире — буквально за стеной. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, 49-летняя Ляна и её мать проживали рядом, однако в роковую ночь никто не слышал криков. Пенсионерка обнаружила неладное лишь под утро, когда дверь квартиры не открывали, после чего вызвала полицию.