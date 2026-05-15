В Алтайском крае семейная ссора закончилась трагедией: мать с детьми исчезла, а позже открылась страшная правда о родственнике сожителя

Фото: iStock/Krystof Sasek

В августе 2019 года в Славгороде Алтайского края обычный вечер закончился трагедией. В одном из домов поссорились сожители Дарья и Владимир (все имена изменены редакцией). Повод оказался незначительным, и сначала ничто не предвещало беды. Владимир не выдержал криков, взял на руки новорождённую дочь и ушёл в комнату к своей матери. Мужчина думал, что утром конфликт забудется. Однако следующий день принёс совсем другое. Женщина исчезла. Вместе с ней пропали её несовершеннолетние дети. При этом одежда, документы и деньги остались дома. Всё выглядело так, будто семья вышла ненадолго и не вернулась. Что произошло на самом деле — читайте в материале «Радио 1».



Расследование зашло в тупик

Сначала Владимир решил, что Дарья после обиды ушла к подруге или к родным. Он звонил ей, но никто не отвечал. Тогда мужчина пошёл по знакомым и соседям. Россиянин заглянул даже туда, где обычно собирались сомнительные компании. Поиски ничего не дали. Владимир не понимал, куда женщина могла уйти ночью с двумя маленькими детьми без вещей и документов. Он обратился в полицию, после этого начались поиски, и вскоре они приняли большой размах. Сотрудники проверили окрестности, опросили сотни местных жителей, осмотрели вокзалы и дороги.

В городе поползли слухи. Одни говорили, что Дарья с её непростым характером могла сама разыграть исчезновение. Другие вспоминали бывших мужей и возможные связи с криминалом. Следователи проверили и Владимира. Но его состояние, попытки найти семью своими силами и подтверждённое алиби не дали оснований считать его главным подозреваемым. В итоге расследование зашло в тупик.

Новый подозреваемый

Постепенно сыщики сосредоточились на другом человеке из того же дома — Николае, младшем брате Владимира. Соседи называли 22-летнего парня тихим и замкнутым. На него обратили внимание не сразу. Однако у оперативников появились вопросы к его рассказу о той ночи. К тому же у юноши был мотоцикл, а это совпадало с рядом важных деталей. Позже следствие восстановило вероятную картину событий. После семейной ссоры Дарья решила уехать вместе с детьми в другой город. Ночью добраться до вокзала одной ей было трудно. Поэтому она попросила Николая помочь с дорогой. Он согласился. По пути между ними произошёл конфликт. На допросах Николай объяснял его по-разному. В одних словах он говорил, что женщина испугалась маршрута.

В других — что разговор зашёл о Владимире и быстро перерос в ссору. После этого случилась трагедия. Дарья и дети погибли. Затем, по версии следствия, Николай попытался скрыть следы преступления. Он вывез тела в безлюдное место и спрятал их. После этого вернулся домой и вёл себя так, будто ничего не произошло. Владимир, который в те дни искал семью и винил себя, не заметил ничего подозрительного. Развязка наступила не сразу. Следователи шаг за шагом проверяли показания, сопоставляли свидетельства и собирали улики. Несколько человек рассказали о мотоцикле, который видели возле лесополосы. Дополнительные детали только усилили подозрения. В итоге разрозненные факты сложились в цельную картину, и круг вокруг Николая замкнулся.

Суд и приговор

На процессе россиянин пытался снять с себя часть вины и говорил, что Дарья сама спровоцировала конфликт. Но суд и присяжные этим объяснениям не поверили. Эксперты пришли к выводу, что в момент преступления он полностью отдавал отчёт своим действиям. Алтайский краевой суд назначил Николаю пожизненный срок. Затем защита несколько раз пыталась оспорить решение, но безуспешно. Собранные материалы убедили вышестоящие инстанции. Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда. Однако такая мера не может восполнить утрату близких.
