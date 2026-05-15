В Алтайском крае семейная ссора закончилась трагедией: мать с детьми исчезла, а позже открылась страшная правда о родственнике сожителя
В августе 2019 года в Славгороде Алтайского края обычный вечер закончился трагедией. В одном из домов поссорились сожители Дарья и Владимир (все имена изменены редакцией). Повод оказался незначительным, и сначала ничто не предвещало беды. Владимир не выдержал криков, взял на руки новорождённую дочь и ушёл в комнату к своей матери. Мужчина думал, что утром конфликт забудется. Однако следующий день принёс совсем другое. Женщина исчезла. Вместе с ней пропали её несовершеннолетние дети. При этом одежда, документы и деньги остались дома. Всё выглядело так, будто семья вышла ненадолго и не вернулась. Что произошло на самом деле — читайте в материале «Радио 1».
Расследование зашло в тупикСначала Владимир решил, что Дарья после обиды ушла к подруге или к родным. Он звонил ей, но никто не отвечал. Тогда мужчина пошёл по знакомым и соседям. Россиянин заглянул даже туда, где обычно собирались сомнительные компании. Поиски ничего не дали. Владимир не понимал, куда женщина могла уйти ночью с двумя маленькими детьми без вещей и документов. Он обратился в полицию, после этого начались поиски, и вскоре они приняли большой размах. Сотрудники проверили окрестности, опросили сотни местных жителей, осмотрели вокзалы и дороги.
В городе поползли слухи. Одни говорили, что Дарья с её непростым характером могла сама разыграть исчезновение. Другие вспоминали бывших мужей и возможные связи с криминалом. Следователи проверили и Владимира. Но его состояние, попытки найти семью своими силами и подтверждённое алиби не дали оснований считать его главным подозреваемым. В итоге расследование зашло в тупик.
Новый подозреваемыйПостепенно сыщики сосредоточились на другом человеке из того же дома — Николае, младшем брате Владимира. Соседи называли 22-летнего парня тихим и замкнутым. На него обратили внимание не сразу. Однако у оперативников появились вопросы к его рассказу о той ночи. К тому же у юноши был мотоцикл, а это совпадало с рядом важных деталей. Позже следствие восстановило вероятную картину событий. После семейной ссоры Дарья решила уехать вместе с детьми в другой город. Ночью добраться до вокзала одной ей было трудно. Поэтому она попросила Николая помочь с дорогой. Он согласился. По пути между ними произошёл конфликт. На допросах Николай объяснял его по-разному. В одних словах он говорил, что женщина испугалась маршрута.
В других — что разговор зашёл о Владимире и быстро перерос в ссору. После этого случилась трагедия. Дарья и дети погибли. Затем, по версии следствия, Николай попытался скрыть следы преступления. Он вывез тела в безлюдное место и спрятал их. После этого вернулся домой и вёл себя так, будто ничего не произошло. Владимир, который в те дни искал семью и винил себя, не заметил ничего подозрительного. Развязка наступила не сразу. Следователи шаг за шагом проверяли показания, сопоставляли свидетельства и собирали улики. Несколько человек рассказали о мотоцикле, который видели возле лесополосы. Дополнительные детали только усилили подозрения. В итоге разрозненные факты сложились в цельную картину, и круг вокруг Николая замкнулся.