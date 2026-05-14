В Ленобласти лихач протаранил детский сад после заезда по пешеходной зоне
В Красном селе Ленинградской области водитель протаранил забор детского сада. Об этом информирует Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошёл накануне ночью. Сообщается, что водитель взял разгон у дома № 31 по улице Освобождения. Затем лихач вписался в несколько поворотов, после чего врезался в поребрик и перелетел прямо в забор детского сада № 85.
Отмечается, что перед столкновением автомобиль на скорости пролетел по пешеходной зоне. После удара машина задымилась. О пострадавших на текущий момент не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Подмосковье китайский кроссовер превратился в груду металла после удара о «МАЗ». Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в грузовик на высокой скорости.
Читайте также: