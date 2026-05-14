«Тайная страсть»: В Москве двое влюбленных украли из магазина трусы и конфеты
В столице двое влюбленных украли из магазина трусы и конфеты. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл в магазине на Ходынском бульваре. Пара зашла в торговую точку, после чего попыталась вынести и не оплатить комплект нижнего белья и несколько видов конфет. Среди сладостей оказалась коробка с названием «Тайная страсть».
Сотрудники магазина заметили действия влюбленных и помешали продолжению их вечера. Вызванные работниками бойцы столичной Росгвардии прибыли на место и задержали пару. Правоохранители доставили возлюбленных в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала похитительницу кашемира. Отмечается, что злоумышленница вынесла из магазина одежду на 132 тысячи рублей.
Читайте также: