Выяснились жуткие подробности ЧП в детсаду Махачкалы, где девочка лишилась пальца
Следователи выяснили новые подробности истории в махачкалинском детском саду №22. Воспитатели отрезали палец двухлетней девочке, который прищемило дверью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как выяснилось, малышка прищемила мизинец на ноге, и он начал отрываться. Воспитатели не вызвали скорую и не оказали первую помощь — они дорезали палец сами. Ребёнок истекал кровью несколько часов. Вечером девочку передали родным, а отрезанный палец сотрудницы спрятали в колготки.
Родители рассказали: дети видели произошедшее, плакали от страха и теперь боятся идти в сад. Кроме того, выяснилось, что воспитатели ясельной группы 14 мая бойкотировали занятия и не пустили детей в группу.
Правоохранители арестовали двух педагогов и няню. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специалисты проверят все детские сады Махачкалы.
