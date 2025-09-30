Мать с отчимом устраивали оргии и насиловали шестилетнюю дочь — почему преступники остались безнаказанными?

30 сентября 2025, 16:07

«включал мне мультики, пока насиловал»,

Фото: iStock/Artmim

Ростовчанка поделилась с блогершей Анастасией Даниленко, как в детстве ей пришлось пережить сексуальное насилие от отчима. Мать девочки не только не защищала её, но иногда даже помогала мужчине в этом. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Включал мультики и насиловал Не понимала, что с ней происходит Запугивания со стороны отчима Наказание для обидчиков

Включал мультики и насиловал

«Началось это с шести лет, закончилось в мои 14. Девственности он не лишал, но был задний проход, рот… Иногда он включал мне мультики, пока насиловал», — поделилась девушка.

Не понимала, что с ней происходит

«Помню один эпизод, когда она меня вытащила из постели с ним и сказала: "Ну, Артур, пожалуйста, не надо, ну не надо"», — рассказала пострадавшая.

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов



Запугивания со стороны отчима

«Я в зале пыталась заснуть, я слышала стоны, я слышала, как бьется стол об стену. И вот этот момент, как потом мне объяснял психолог, я испытывала страх, ужас, непонимание и возбуждение. Ну, я хотела просто сдохнуть на этой кровати», — говорит Полина.

Фото: iStock/kieferpix



Наказание для обидчиков