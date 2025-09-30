Мать с отчимом устраивали оргии и насиловали шестилетнюю дочь — почему преступники остались безнаказанными?
«включал мне мультики, пока насиловал»,
Ростовчанка поделилась с блогершей Анастасией Даниленко, как в детстве ей пришлось пережить сексуальное насилие от отчима. Мать девочки не только не защищала её, но иногда даже помогала мужчине в этом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Включал мультики и насиловалПолине Кортез сейчас 34 года. В последний раз её отчим Артур совершил над ней насилие 20 лет назад.
«Началось это с шести лет, закончилось в мои 14. Девственности он не лишал, но был задний проход, рот… Иногда он включал мне мультики, пока насиловал», — поделилась девушка.Впервые это произошло, когда мужчина только появился в их семье и остался наедине с девочкой. Артур заставил падчерицу смотреть на то, как он самоудовлетворяется.
Не понимала, что с ней происходитБудучи ребенком, девочка не понимала, что с ней происходит. Вскоре отчим перестал стесняться своей супруги и начал заниматься растлением падчерицы при ней. Мать практически не пыталась спасти дочку.
«Помню один эпизод, когда она меня вытащила из постели с ним и сказала: "Ну, Артур, пожалуйста, не надо, ну не надо"», — рассказала пострадавшая.Ситуация ухудшилась, когда родительница начала вовлекать Полину в их интимную жизнь по просьбе супруга. При дочери она начала заниматься с отчимом анальным сексом, но, смутившись, говорила девочке отвернуться и смотреть мультики в телевизоре.
Запугивания со стороны отчимаИз воспоминаний Полины складывается мрачная картина её детства, наполненная страхом и насилием. Хотя в совместные игры с отчимом её больше не вовлекали, ужасные события продолжали разворачиваться на глазах. Мать, казалось, была безразлична к тому, что происходило. Постоянные запугивания со стороны отчима оставили глубокий след в психике ребенка. Кроме того, Полина вспоминает, как в их квартиру периодически приходили незнакомые люди. Ночные оргии на кухне стали для неё частью обыденности.
«Я в зале пыталась заснуть, я слышала стоны, я слышала, как бьется стол об стену. И вот этот момент, как потом мне объяснял психолог, я испытывала страх, ужас, непонимание и возбуждение. Ну, я хотела просто сдохнуть на этой кровати», — говорит Полина.Когда девочке исполнилось 13 лет, отчим в очередной раз принудил её к оральному сексу. Вернувшаяся мать заметила что-то неладное и разозлилась на дочь. По словам Полины, родительница стукнула её из-за ревности к супругу. В тот же день отчим, узнав об этом, избил жену.