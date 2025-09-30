Достижения.рф

Мать с отчимом устраивали оргии и насиловали шестилетнюю дочь — почему преступники остались безнаказанными?

«включал мне мультики, пока насиловал»,
Фото: iStock/Artmim

Ростовчанка поделилась с блогершей Анастасией Даниленко, как в детстве ей пришлось пережить сексуальное насилие от отчима. Мать девочки не только не защищала её, но иногда даже помогала мужчине в этом. Подробности читайте в материале «Радио 1».



Включал мультики и насиловал

Полине Кортез сейчас 34 года. В последний раз её отчим Артур совершил над ней насилие 20 лет назад.

«Началось это с шести лет, закончилось в мои 14. Девственности он не лишал, но был задний проход, рот… Иногда он включал мне мультики, пока насиловал», — поделилась девушка.
Впервые это произошло, когда мужчина только появился в их семье и остался наедине с девочкой. Артур заставил падчерицу смотреть на то, как он самоудовлетворяется.

Не понимала, что с ней происходит

Будучи ребенком, девочка не понимала, что с ней происходит. Вскоре отчим перестал стесняться своей супруги и начал заниматься растлением падчерицы при ней. Мать практически не пыталась спасти дочку.

«Помню один эпизод, когда она меня вытащила из постели с ним и сказала: "Ну, Артур, пожалуйста, не надо, ну не надо"», — рассказала пострадавшая.
Ситуация ухудшилась, когда родительница начала вовлекать Полину в их интимную жизнь по просьбе супруга. При дочери она начала заниматься с отчимом анальным сексом, но, смутившись, говорила девочке отвернуться и смотреть мультики в телевизоре.

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Запугивания со стороны отчима

Из воспоминаний Полины складывается мрачная картина её детства, наполненная страхом и насилием. Хотя в совместные игры с отчимом её больше не вовлекали, ужасные события продолжали разворачиваться на глазах. Мать, казалось, была безразлична к тому, что происходило. Постоянные запугивания со стороны отчима оставили глубокий след в психике ребенка. Кроме того, Полина вспоминает, как в их квартиру периодически приходили незнакомые люди. Ночные оргии на кухне стали для неё частью обыденности.

«Я в зале пыталась заснуть, я слышала стоны, я слышала, как бьется стол об стену. И вот этот момент, как потом мне объяснял психолог, я испытывала страх, ужас, непонимание и возбуждение. Ну, я хотела просто сдохнуть на этой кровати», — говорит Полина.
Когда девочке исполнилось 13 лет, отчим в очередной раз принудил её к оральному сексу. Вернувшаяся мать заметила что-то неладное и разозлилась на дочь. По словам Полины, родительница стукнула её из-за ревности к супругу. В тот же день отчим, узнав об этом, избил жену.

Фото: iStock/kieferpix

Наказание для обидчиков

В возрасте 14 лет Полина приняла трудное решение переехать к бабушке. Вскоре после этого её мама разорвала отношения с отчимом. Девушка, находясь в состоянии внутренней борьбы, высказывает желание подать в суд на своих обидчиков, однако её терзает мысль, что время для подачи иска могло истечь.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0