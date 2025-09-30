Пять человек пострадали после падения башенного крана на стройке в Башкирии

30 сентября 2025, 14:35

В Уфе упал кран с двумя строителями в кабине

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Башкирии пятерым рабочим потребовалась медицинская помощь после падения крана на стройплощадке. Об этом сообщает телеграм-канал Gorobzor.