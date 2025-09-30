Пять человек пострадали после падения башенного крана на стройке в Башкирии
В Башкирии пятерым рабочим потребовалась медицинская помощь после падения крана на стройплощадке. Об этом сообщает телеграм-канал Gorobzor.
Авария произошла в селе Миловки в Уфе. По данным СМИ, строительный кран рухнул, когда в кабине находились два человека. Мужчины получили травмы разной степени тяжести, ещё трое рабочих, находившихся рядом, тоже имели ранения.
Всех пострадавших госпитализировали в больницы Уфы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают сотрудники МЧС, специалисты выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее в Архангельске подросток, подрабатывавший на стройке индивидуального предпринимателя, упал со строительных лесов. Его госпитализировали с тяжёлыми травмами. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности уже возбудили.
Читайте также: