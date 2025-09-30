В Волгограде мужчина украл у друга детства 2,8 млн рублей и попал в тюрьму
В Волгограде суд приговорил местного жителя к четырем годам колонии за кражу 2,8 миллионов рублей у друга детства. Об этом сообщает «Лента.ру».
Преступление случилось в апреле 2025 года. Тогда злоумышленник распивал алкоголь с близким другом. Последний рассказал, что на его банковской карте лежит крупная сумма денег. Когда мужчина уснул, преступник похитил ее, а также мобильный телефон пострадавшего.
С помощью пальца злоумышленник получил доступ к банковскому приложению мужчины и таким образом похитил 2,8 миллионов рублей. За это фигуранта приговорили к четырем годам колонии общего режима.
