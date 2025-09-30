Муж зарезанной топ-менеджера Сбера пытался застрелить преступника

30 сентября 2025, 14:28

Супруг топ-менеджера Сбера Натальи Р., которую сегодня прямо на рабочем месте зарезал коллега, прибыл на место трагедии с пистолетом, чтобы расправиться с убийцей жены. Об этом сообщает Telegram-канал «Мосфид».