Муж зарезанной топ-менеджера Сбера пытался застрелить преступника
Супруг топ-менеджера Сбера Натальи Р., которую сегодня прямо на рабочем месте зарезал коллега, прибыл на место трагедии с пистолетом, чтобы расправиться с убийцей жены. Об этом сообщает Telegram-канал «Мосфид».
Сотрудники полиции оперативно отреагировали и с большим трудом задержали разъярённого мужчину.
Напомним, что во вторник сотрудник одного из подразделений ножом зарезал заместителя руководителя филиала Сбера в Москве. Убийцу задержали, в ближайшее время его доставят в Следственный комитет, где проведут допрос.
Выяснилось, что мужчину зовут Константин Топоров. Погибшая неоднократно ловила его на различных нарушениях, а недавно, когда её терпение лопнуло, заявила, что увольняет его. После этого мужчина решил отомстить.
Расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.
