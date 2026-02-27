Мем с обнажённым ребёнком, наркотики и долги: кем оказался похититель девочки из Смоленска? Юрист раскрыл дальнейшую судьбу преступника
В Смоленске завершилась история с пропавшей 9-летней девочкой. Сашу Фоменкову нашли живой в квартире вместе с мужчиной. О первых подробностях сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Подозреваемый — 43-летний Сергей Грищенков, который уже имел проблемы с законом из-за наркотиков. В материале «Радио 1» мы расскажем больше о случившемся и о человеке, который оказался замешан в этой истории.
Следы насилияДевочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Оказалось, что все это время школьницу держали в соседнем доме, всего в нескольких метрах от ее квартиры — на улице Маршала Еременко. На теле ребенка не обнаружили следов насилия, но она не смогла рассказать, что с ней произошло.
«Все в порядке, внешне, по крайней мере. Она жива-здорова. Подробности пока не можем предоставить. Родители, наверное, об этом уже знают», — сообщил руководитель поискового отряда «Сильвар» Юрий Василевич в беседе с aif.ru.
Сейчас с Сашей работают психологи и врачи. Дальний родственник семьи описал в комментарии aif.ru ее состояние сразу после спасения.
«Она сначала была радостная, потом заплакала. Потом опять обрадовалась. Сильно нас обнимала. А сейчас она с психологами. У матери тоже сильный стресс», — сказал он.
Мать девочки заявила правоохранителям, что ранее не знала подозреваемого.
Поиски ребенка в СмоленскеК поискам девочки подключились не только полицейские и следователи, но и волонтеры, и просто неравнодушные жители города. В течение трех дней они искали Сашу, обыскивая окрестности, заглядывая в колодцы, овраги и проверяя местные озера. Ситуация вызывала много предположений: от несчастного случая до побега.
Подробности о похитителе ребенка в СмоленскеПодозреваемым в похищении девочки оказался 43-летний Сергей Грищенков. Он держал ребенка в квартире своей сожительницы, которая живет в том же доме, где и семья девочки. Следствие выяснило, что мужчина около полугода следил за школьницей. 24 февраля он решился на похищение. Девочка провела три дня в заточении. Когда преступника задержали, он не стал давать показания.
Сожительница Сергея пока выступает в роли свидетеля, но может стать фигуранткой дела. Она утверждает, что он привел девочку и представил ее как свою племянницу, а сама женщина якобы ничего не знала о его преступных намерениях.
Кто такой Сергей ГрищенковЛичность задержанного привлекла много внимания. Как выяснили журналисты, Сергей уже имел проблемы с законом. В мае 2021 года его осудили на три года условно за хранение амфетамина. Он признал свою вину и рассказал о своей зависимости от наркотиков. Грищенков работал наркокурьером в Смоленске и занимался закладками «синтетики». По информации aif.ru, знакомые называли его «Сергей Водитель».
В тот день он забрал сверток с амфетамином весом 4,68 грамма и спрятал его под ковриком в своей машине. Вскоре его остановили сотрудники ГИБДД, провели обыск и нашли наркотик. Также известно, что у Грищенкова были большие долги — около 700 тысяч рублей.
Странное поведение в соцсетяхПосле задержания Грищенкова внимание общественности привлекли его страницы в соцсетях. Контент, который он публиковал, шокирует на фоне истории с похищением ребенка и вызывает много вопросов. В одной из запрещенных в России соцсетей нашли множество инструкций и видео о том, как заплетать косички девочкам. Это выглядит довольно странно.
В «Одноклассниках» Сергей делился изображениями маленьких детей. Одно из фото подписано: «Пусть Бог хранит всех детишек на Земле». Но особенно настораживает другой пост: мем с обнаженным ребенком, который покрыт долларами. Подпись к нему гласит: «Поставьте класс, и деньги сами придут к вам». Родственники Сергея не хотят комментировать ситуацию и просто отключают телефон, когда с ними пытаются связаться журналисты.
Как вышли на след похитителя девочки из СмоленскаОперативники сработали быстро и четко. Сначала рассматривали разные версии, но ключевую роль сыграли внимательность матери и найденные улики. Родительница девочки рассказала полиции, что осенью возле школы, где учится ее дочь, она несколько раз видела старую серую «девятку». Этот автомобиль принадлежал подозреваемому. Машину нашли рядом с домом семьи. Внутри обнаружили важные улики — женские волосы, которые, возможно, принадлежат Саше, и сим-карту Грищенкова. Проверив номера автомобиля, следователи быстро вышли на его владельца и решили заглянуть в квартиру. Именно там и оказалась пропавшая малышка.
Что грозит похитителю девочки из СмоленскаРоссийский адвокат, кандидат юридических наук, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» объяснил, если ребенка похитили и удерживали насильно, виновник будет привлечен к уголовной ответственности.
Правозащитник добавил, что если кто-то находит ребенка на улице и забирает его к себе, чтобы помочь, это нормально. Но если человек похищает несовершеннолетнего и удерживает его три дня, это уже серьезное преступление. Адвокат поделился, что необходимо сделать гражданину, который нашел ребенка на улице.
«Прежде всего следует позвонить в полицию и сообщить об этом. Если задержание несовершеннолетнего продолжается более суток и не предпринимаются действия для уведомления об этом, следственные органы могут сделать вывод о наличии признаков похищения, что может привести к уголовной ответственности», — добавил юрист.
По информации РИА Новости, найденную после похищения девочку в Смоленске сегодня вернули маме.