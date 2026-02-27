Россиянин узнал о ВИЧ у жены спустя 13 лет брака и требует наказать её
В Челябинске мужчина требует наказать бывшую жену за сокрытие ВИЧ-статуса и заражение. Об этом сообщает 31tv.ru.
Правда вскрылась после 13 лет брака и развода — у пары двое детей. Мужчине позвонили из больницы и попросили привезти детей на учёт. Тогда он узнал, что бывшая жена больна туберкулёзом и ВИЧ без лечения.
Женщина призналась, что заразилась до брака, но боялась рассказать. Терапию она принимала только во время беременности. Мужчина обследовался и выяснил, что у него осталось лишь 7% здоровых клеток — раннее лечение могло бы сохранить здоровье.
Потерпевший требует возбудить дело по статье 122 УК РФ. Но полиция отказывает, ссылаясь на показания экс-супруги, которая утверждает, что сообщала ему о болезни. Потерпевший готов пройти полиграф и очную ставку.
