Фото: iStock/Dzurag

В Ровенском районе Саратовской области произошел инцидент, который шокировал местных жителей. Женщина облила горячим маслом двоих полицейских и ударила одного из них ножом. Об этом пишет РИА Новости.