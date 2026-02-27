В Саратовской области задержали женщину, ударившую ножом полицейского
В Ровенском районе Саратовской области произошел инцидент, который шокировал местных жителей. Женщина облила горячим маслом двоих полицейских и ударила одного из них ножом. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации следствия, инцидент случился в четверг, когда сотрудники пришли к жительнице села Кочетное для проведения процессуальной проверки. В ответ на их действия подозреваемая выбросила разогретое масло на открытые участки их тела. Один из полицейских получил ножевое ранение.
Следственный отдел по городу Энгельс возбудил уголовное дело против 33-летней женщины по статье 317 УК РФ, которая касается посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стражи порядка задержали подозреваемую и начали проводить следственные действия для сбора доказательств.
