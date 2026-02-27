В Крыму подросток протаранил автомобиль ГАИ и устроил погоню со стрельбой
В Крыму 17-летний подросток без водительских прав попытался скрыться от сотрудников ГАИ и спровоцировал погоню. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось открыть огонь по колесам.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в районе села Мраморное. Инспекторы обратили внимание на иномарку под управлением неопытного водителя и подали сигнал об остановке, однако тот попытался уехать. Во время преследования нарушитель развернулся перед закрытым шлагбаумом, протаранил служебный автомобиль и продолжил движение.
Несмотря на предупреждения о применении оружия, водитель не остановился. Один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх и несколько выстрелов по колесам, после чего автомобиль остановился. За рулем оказался 17-летний подросток, рядом находился его приятель. На нарушителя составили административные протоколы, машину изъяли и отправили на спецстоянку. Законного представителя несовершеннолетнего привлекут к ответственности.
