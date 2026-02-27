В Крыму подросток протаранил автомобиль ГАИ и устроил погоню со стрельбой

27 февраля 2026, 11:09

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Крыму 17-летний подросток без водительских прав попытался скрыться от сотрудников ГАИ и спровоцировал погоню. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось открыть огонь по колесам.