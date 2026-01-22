Достижения.рф

Месть за смерть подруги, ранение уборщицы и увлечение террором: подробности нападения подростка на школу в Нижнекамске

В Нижнекамске 13-летний ученик ворвался в лицей с ножом и взрывпакетами, ранив сотрудницу и устроив несколько подрывов в коридорах. Подростка, увлекавшегося тематикой школьных атак, задержали, но сам он также получил ранение. Подробнее о случившемся и о последнем подобном инциденте читайте в материале «Радио 1».



Хронология событий


Утром в многопрофильном лицее № 37 Нижнекамска в Татарстане во время первого урока по громкоговорителю кто-то невнятно произнёс несколько фраз, после чего из коридора послышались взрывы. По словам учеников, началась паника: дети побежали прятаться, затем услышали ещё один громкий звук, а затем раздались стоны. Уже через 20 минут большую часть учеников эвакуировали, а на место прибыли оперативные и экстренные службы.

Портрет напавшего на лицей в Нижнекамске


Подростка, напавшего на лицей, зовут Данис, он учился в 7 классе. При задержании у него изъяли нож, маску и тактические перчатки. Ученики характеризуют его как очень странного и замкнутого. По их словам, парень «любил всякие терроры» и смотрел «ужасные видео». Перед нападением он вёл себя как обычно — пришёл на классный час, но потом куда-то пропал, вероятно, пошёл переодеваться и готовиться. На его тактической разгрузке, изъятой при задержании, обнаружили надпись «Лиза 20.01.26». Она отсылает к девочке, которая двумя днями ранее упала с крыши, снимая видеоролик. Одноклассники уверяют, что они хорошо общались.

Школьник готовил план нападения заранее


В соцсетях 13-летнего подростка было много отсылок к преступникам, в разные годы атаковавшим учебные заведения. Один из его аккаунтов назывался в честь массового расстрела в США в 2022 году. Также в его соцсетях были указания на другие атаки на школы в России и националистические символы, а какое-то время он использовал ник в честь дробовика Benelli M4.

Как рассказали близкие, знавшие семиклассника, темой оружия и террора он увлекся с конца 6 класса и позднее намекал, что и сам может совершить нападение на школу, но никто его словам значения не придал. Предварительно, ещё в августе 2025 года он угрожал, что придёт 1 сентября в школу с огнестрельным оружием. В тематических чатах Данис обсуждал план нападения:
«Я хоть 1 сентября могу пойти с молотком и с ножом, но с огнестрелом будет легче».

Судя по перепискам, он готовился заранее, доставал атрибутику, фотографировался в ней, присылал одноклассникам видео с нападениями и высмеивал религию. Перед задержанием подросток успел отправить в школьный чат оскорбительное сообщение с издёвкой.

Раненая уборщица, сигнальный пистолет и тяжёлое состояние нападавшего


22 января Данис пришёл в свою школу и ранил ножом 53-летнюю сотрудницу учреждения — по разным данным, уборщицу или вахтёршу по имени Алсу А. Она получила ножевые ранения рук. Ей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Со слов врачей, её жизни ничего не угрожает.

После нанесения ранения сотруднице школы, подросток взорвал несколько страйкбольных гранат (петард) в коридорах здания. По данным следствия, школьник также выстрелил из сигнального устройства и в результате сам получил ранение. Источники сообщают, что 13-летнего Даниса госпитализировали в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил дела о покушении на убийство и халатности.

Контракт на безопасность и иск от Росгвардии


Известно, что нижнекамский лицей № 37 заключил контракт с охранной организацией «Империя» на 1,5 миллиона рублей. Компания должна была обеспечить учреждение охранником, снабдив его дубинкой, наручниками и баллончиком со слезоточивым газом. Однако, судя по кадрам, первой на нападение отреагировала Росгвардия. Как стало известно, в 2024 году ведомство подавало иск в суд на «Империю» из-за некачественного оказания услуг. Официально последний раз безопасность в лицее проверяли месяц назад. По сведениям источника, инспекции проводятся регулярно.

Похожий инцидент в Нижнем Новгороде


Этот случай перекликается с инцидентом, произошедшим в марте 2025 года в Нижнем Новгороде. Ученик 8 класса школы №117 на уроке русского языка напал с ножом на двоих одноклассников, нанеся им колото-резаные ранения. Суд, рассмотрев дело в закрытом режиме, отправил подозреваемого под домашний арест на два месяца, отклонив ходатайство следствия о заключении под стражу.

По словам адвоката, школьник на протяжении многих лет подвергался травле со стороны сверстников, а его мать обращалась за помощью к школьному психологу, однако это не помогло.

Параллельно СК возбудил дело о халатности: выяснилось, что на входе в школу установлена новая рамка металлодетектора, но в день нападения она не работала. Следствие полагает, что сотрудники школы небрежно отнеслись к обеспечению безопасности, что позволило пронести нож. Директора учебного заведения отстранили от должности до окончания расследования.

Анастасия Чинкова

