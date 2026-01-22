22 января 2026, 12:41

В Нижнекамске 13-летний ученик ворвался в лицей с ножом и взрывпакетами, ранив сотрудницу и устроив несколько подрывов в коридорах. Подростка, увлекавшегося тематикой школьных атак, задержали, но сам он также получил ранение. Подробнее о случившемся и о последнем подобном инциденте читайте в материале «Радио 1».





