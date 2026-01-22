Экс-глава совета директоров «Локомотива» Липатов признал вину в убийствах
Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах. Об этом пишет ТАСС.
До этого стало известно, что Липатов фигурирует в уголовном деле о заказном убийстве предпринимателя Валерия Цимбаева.
«Да, признаю вину в полном объеме», — сказал он в ответ на вопрос судьи.
По данным следствия, обвиняемый был в сговоре с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, экс-военнослужащим Павлом Христевым и бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также с неким Олегом Михалевым. Все они получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова.