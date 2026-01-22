Экс-глава совета директоров «Локомотива» Липатов признал вину в убийствах

22 января 2026, 11:32

Фото: iStock/Akintevs

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах. Об этом пишет ТАСС.





До этого стало известно, что Липатов фигурирует в уголовном деле о заказном убийстве предпринимателя Валерия Цимбаева.





«Да, признаю вину в полном объеме», — сказал он в ответ на вопрос судьи.