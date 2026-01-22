Появились первые фото с места нападения ученика на сотрудника лицея в Татарстане
Утром в четверг, 22 января, 13-летний ученик при входе в лицей № 37 напал на сотрудницу учреждения в Нижнекамске. Первые фото с места трагедии публикует Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, несовершеннолетний ударил ножом уборщицу. Злоумышленник также бросал петарды в коридоре учебного заведения, из-за чего учащиеся закрылись в своих классах. В настоящее время всех людей вывели из здания.
На месте происшествия работают экстренные службы. Преступника удалось поймать. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
