Появились первые фото с места нападения ученика на сотрудника лицея в Татарстане

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Утром в четверг, 22 января, 13-летний ученик при входе в лицей № 37 напал на сотрудницу учреждения в Нижнекамске. Первые фото с места трагедии публикует Telegram-канал Mash.



По предварительным данным, несовершеннолетний ударил ножом уборщицу. Злоумышленник также бросал петарды в коридоре учебного заведения, из-за чего учащиеся закрылись в своих классах. В настоящее время всех людей вывели из здания.




На месте происшествия работают экстренные службы. Преступника удалось поймать. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

