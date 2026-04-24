Месяц жила в одной квартире с сыном и трупом: в Екатеринбурге женщина сошла с ума после развода и смерти брата. Подробности трагедии
Осенью 2015 года Екатеринбург потрясла история, которая быстро вышла за пределы региона и получила широкий общественный резонанс. В одной из многоэтажек на Уралмаше женщина целый месяц находилась в квартире вместе с телом умершего родственника. Вместе с ней в замкнутом пространстве жил ее 12-летний сын. Обстоятельства произошедшего вызвали множество вопросов: как это стало возможным и чем завершилась эта трагедия. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
Семья до трагедии: роль дяди в жизни ребенкаДо драматических событий 12-летний Алеша Попов (все имена изменены) вел обычную жизнь школьника. После развода родителей он остался жить с матерью в районе Уралмаша. По словам соседей, отец вскоре практически перестал участвовать в жизни сына.
Функции отца в семье взял на себя брат матери — 54-летний Виктор. Мужчина проживал вместе с сестрой и племянником. Из-за инвалидности — у него отсутствовала левая рука — он не работал. Однако свободное время Виктор посвящал ребенку.
Соседи и знакомые отмечали, что между дядей и племянником сложились теплые и доверительные отношения. Виктор помогал мальчику с уроками, проводил с ним досуг, вместе они смотрели фильмы, обсуждали школьные события. Особое внимание мужчина уделял увлечениям племянника: он с интересом слушал рассказы Алеши о созданной с друзьями рок-группе.
Психологический кризис матери: как изменилась Оксана ПоповаРазвод тяжело отразился на матери мальчика, 30-летней Оксане Поповой. После расставания с супругом она уволилась с работы в магазине, постепенно перестала вести привычный образ жизни и следить за собой.
Со временем женщина начала отдаляться от близких. Соседка семьи Ирина отмечала изменения в ее состоянии:
«У Оксаны случился сильнейший нервный срыв. Ее поставили на учет в ПНД. Но это не помогло», — рассказывала она.Быт семьи постепенно разрушался. Женщина перестала готовить, и мальчик часто находил поддержку у знакомых. Алеша приходил к соседке, где его кормили. При этом он выглядел подавленным и избегал разговоров о происходящем дома.
«Мой сын дружит с ним, поэтому мальчик часто приходил к нам. Я его кормила. А месяц назад Алексей стал каким-то замкнутым, придет к нам в гости, сядет и молчит. Потом и вовсе перестал появляться», — говорила женщина.
Исчезновение Виктора и странности в подъездеПримерно в то же время из поля зрения жильцов дома пропал и дядя Виктор. Столкнувшись с Оксаной на лестничной клетке, соседи решили узнать о местонахождении её брата. Она отвечала, что он в больнице.
Странности на этом не закончились: в подъезде появился резкий неприятный запах, источником которого, как выяснили жильцы, была квартира Поповых. Соседи долго ограничивались лишь недовольными обсуждениями, возмущаясь антисанитарией в этой семье и тем, что зловоние распространилось на весь дом.
Только месяц спустя одного из жильцов осенила пугающая догадка о том, что запах напоминает трупный. Мужчина сразу же сообщил о своих подозрениях в полицию.
Вскрытие квартиры: что обнаружили сотрудники полицииПрибывшие на место сотрудники правоохранительных органов сразу ощутили характерный запах. Они попытались попасть в квартиру, однако Оксана отказалась открывать дверь и требовала, чтобы они ушли.
Полицейские в течение получаса уговаривали женщину впустить их. Лишь после угрозы вскрытия двери она согласилась открыть. Увиденное шокировало вошедших: в спальне находился истощенный и бледный Алеша. В другой комнате лежало тело Виктора.
Следствие установило причину смерти мужчины. По информации силовых структур, у него развилась так называемая «спящая гангрена», связанная с давней травмой. Виктор не обращался за медицинской помощью, что привело к заражению крови и смерти.
Осознав смерть брата, Оксана окончательно потеряла рассудок. Правоохранители пришли к выводу, что женщина утратила связь с реальностью.
Психическое состояние матери: жизнь рядом с теломВ ходе разбирательства выяснилось, что женщина не приняла смерть брата. Для нее он оставался живым. Оксана рассказывала медикам, что Виктор был для нее единственным близким человеком, который оказывал поддержку. По версии следствия, женщина убедила себя, что брат продолжает жить.
«Чтобы согреть брата, она включила в его комнате обогреватель, который работал целый месяц!» — рассказывали оперативники.
Испытание для ребенка: месяц в условиях отравленияИстория Алеши стала одной из самых тяжелых частей этой трагедии. Подросток осознавал происходящее, но не решался вмешаться. Видя тяжелое состояние матери, ребёнок не стал беспокоить её лишними разговорами. Он хранил молчание о смерти дяди, не рассказывая об этом ни в школе, ни жильцам дома.
Каждый день после занятий он проводил время в своей комнате, страдая от невыносимого запаха. В это же время его мать общалась с телом покойного брата, ведя диалоги так, словно он все еще был жив.
По информации правоохранительных органов, за 30 дней у подростка развилась тяжелая интоксикация трупным ядом. Его срочно госпитализировали.
Последствия трагедии: судьба матери и ребенкаДо происшествия семья не состояла на профилактическом учете. Соседи характеризовали Поповых положительно. Известно, что Алеша сначала обучался в коррекционной школе, а затем успешно продолжил учебу в общеобразовательном учреждении.
После завершения следственных мероприятий Оксану направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Мальчика после лечения временно передали в другую семью. Однако вскоре ситуацию изменил отец ребенка. Он обратился в органы опеки и заявил о намерении забрать сына.
В ведомстве пояснили, что мужчина не лишен родительских прав, поэтому препятствий для воссоединения семьи не возникло. Специалисты проверили его условия жизни, место работы и способность содержать ребенка. В итоге Алеша вернулся к отцу, который выразил готовность самостоятельно заниматься его воспитанием.