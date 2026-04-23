Россиянин пришёл в частную клинику, чтобы избавиться от храпа, но стал инвалидом
В частной клинике Саранска после плановой операции на носу пациент получил инвалидность. Как сообщает Telegram-канал Mash, это минимум третий случай за время работы больницы.
42-летний Сергей приехал в клинику, чтобы избавиться от храпа. Хирурги сделали ему септопластику и операцию на мягком нёбе. После наркоза пациент пришёл в себя, но через 20 минут посинел и потерял сознание.
Медики подключили его к ИВЛ, затем у Сергея начались судороги. Сейчас мужчина в вегетативном состоянии: врачи установили ему трахеостому и гастростому. Родственники заявили: в клинике нет своей реанимации, помощь вызвали только через два часа. СК начал проверку. Отмечается, что записи с камер не сохранились — в тот день они не работали.
Главврач клиники сообщил журналистам, что за 10 лет работы у них было три летальных исхода. По его словам, внутренняя проверка не выявила медицинских ошибок. Сейчас делом занимается СК.
