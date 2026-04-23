Россиянин открыл стрельбу по жене и её любовнику на глазах у прохожих
В Волгоградской области произошёл инцидент со стрельбой. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По информации, которую распространили в местных интернет-пабликах, мужчина открыл огонь. Он ранил свою жену. По предварительным сведениям, злоумышленник лишил жизни её любовника.
Кроме того, в результате происшествия пострадал случайный прохожий. Сообщается, что правоохранители задержали подозреваемого. Официальные комментарии от силовых структур ещё не поступали.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Красноярске, где мужчина убил двух человек, после чего устроил поджог. До этого в Сургуте пенсионер в ходе домашней ссоры зарезал жену.
