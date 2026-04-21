«Мы узнали, как они мучились, как кричали»: жестокое убийство студентов за неделю до Пасхи потрясло Омск. Родные вспоминают ужасные детали
Апрель 2003 года стал для Омска временем скорби. На берегу Иртыша четверо студентов встретили вооружённых братьев Дериглазовых. Та ночь закончилась жестокой расправой и потрясла всю страну. После трагедии горожане выходили на улицы, собирались на митинги и требовали вернуть смертную казнь. Об одном из самых громких дел тех лет — в материале «Радио 1».
Приказали лечь на землюПоначалу всё выглядело как обычный разговор, но Дериглазовы достали оружие. Угрожая револьвером и гранатой, они приказали студентам лечь на землю. Затем забрали часы, украшения и деньги. Этого им оказалось мало, и нападение быстро переросло в жестокую расправу. Молодых людей связали и затолкали в багажник отцовской «Волги», которая принадлежала одному из них. Старший из нападавших увёл одну девушку в сторону и убил её. Младший расправился со второй. После этого он несколько часов носил тело по кустам, а затем надругался над погибшей. В обоих случаях преступники использовали нож.
Затем они решили избавиться и от оставшихся свидетелей. Сначала злоумышленники хотели утопить машину вместе с пленниками в реке. Почему они отказались от этого замысла, так и осталось неясным. После осечки самодельного револьвера парней тоже убили ножом. Одного из них перед этим задушили.
Шумное застольеПосле расправы братья попытались скрыться на машине. Но автомобиль увяз на болотистом берегу. Тогда они бросили его и пошли к жилым домам. В одном из подъездов на улице Дианова мужчины устроили шумное застолье. Жильцы не стали терпеть это и вызвали полицию. На место приехал участковый. Он попробовал задержать незнакомцев, но при них не оказалось документов. Затем подошёл патрульный экипаж. Полицейские решили отвезти мужчин в отдел.
В этот момент братья выхватили револьвер и гранату. Они потребовали отпустить их. Переговоры затянулись. Старший Дериглазов несколько раз выдёргивал чеку и снова вставлял её обратно. В конце концов силовики уговорили обоих выбросить оружие в реку.
Убил брата обидчикаВо время следствия открылись и другие детали. Старший Дериглазов рассказал о ещё одном убийстве. По его словам, в 1993 году, когда ему было 17 лет, он на том же берегу Иртыша застрелил незнакомого юношу из обреза. Он объяснил это местью: убитый оказался братом человека, которого он считал своим обидчиком.
Суд и приговорСуд по этому делу шёл на фоне общего шока. Зал областного суда не смог вместить всех желающих. Туда пришли родные погибших, их однокурсники, друзья и журналисты. На заседаниях братья пытались снять с себя ответственность. Каждый обвинял другого. Младший говорил, что боялся старшего и потому подчинился ему. Эксперты-психиатры признали обоих вменяемыми. Они установили, что подсудимые понимали смысл своих поступков.
«Лучше бы их совсем отпустили. Эти уроды обязательно себе на голову приключения найдут, нарвутся, и их такие же, только более сильные отморозки прибьют. Да и весь город их теперь в лицо знает, не жильцы они уже были бы… А теперь будут долгие годы спать и жрать на всем готовом, под охраной. А мы с вами будем все эти годы работать, чтобы на их содержание наши налоги отчислялись. Потом какая-нибудь массовая амнистия, условно-досрочное освобождение, к тому времени о них все забудут — и выйдут они спокойно, опять убивать», — сказал отец одного убитого парня.
Когда судья оглашал приговор, братья сохраняли полное спокойствие. На их лицах не было ни сожаления, ни раскаяния. Люди в зале с трудом сдерживали гнев. Из-за этого охрану пришлось усилить. Само оглашение заняло почти три часа. Обстановка оставалась крайне тяжёлой. В зале слышались приглушённые рыдания и резкие выкрики. Некоторые выбегали в коридор, потому что не могли больше выдерживать напряжение. Другим становилось плохо.
Особенно тяжело звучали слова родителей погибших. Сквозь слёзы они говорили, что после подробностей следствия жить стало ещё больнее. Их дети перед смертью пережили мучения, и это знание они не могли принять. Родители просили назначить убийцам высшую меру наказания, несмотря на мораторий.
«Мы похоронили наших детей, начали постепенно смиряться со своим горем, с которым нам теперь жить. А когда шло следствие, мы узнали, как они мучились перед смертью, как кричали и какие слова говорили, — и нам самим уже жить не хочется! Вы посмотрите на этих зверей, они ведь ни капли не раскаиваются! Найдите исключение из правил, обойдите мораторий на смертную казнь! Не должны такие выродки дышать тем же воздухом, которым дышали наши дети», — рыдая говорили родители погибших в зале суда.
В итоге старший Дериглазов получил пожизненный срок. Младшему назначили 20 лет колонии строгого режима. Позже осуждённые подали жалобу в Верховный суд России. Однако инстанция оставила приговор без изменений.