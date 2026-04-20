Россиянин после погони с ДПС облил полицейских горючим и пригрозил сжечь их

20 апреля 2026, 11:52

В Горно-Алтайске мужчина устроил погоню с ДПС и угрожал сжечь полицейских

В Республике Алтай сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который управлял автомобилем с поддельными номерами и в ходе задержания угрожал сжечь полицейских. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.