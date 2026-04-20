Россиянин после погони с ДПС облил полицейских горючим и пригрозил сжечь их
В Республике Алтай сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который управлял автомобилем с поддельными номерами и в ходе задержания угрожал сжечь полицейских. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошёл в Горно-Алтайске. Сотрудник ДПС заметил иномарку с поддельными номерами, передал информацию коллегам и отправился за машиной на личном автомобиле.
Патрульный экипаж попытался остановить нарушителя, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. На одной из улиц мужчина внезапно остановился, выбежал из машины и забежал в дом.
Вскоре он вышел с ведром, наполненным горючей жидкостью, вылил её через забор на полицейских и на свой автомобиль, пригрозив поджогом. После этого злоумышленник попытался поджечь пропитанную бензином тряпку, но полицейские успели его задержать. Возбуждено уголовное дело.
