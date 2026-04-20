81-летний мужчина с онкологией напал на 95-летнюю женщину ради оплаты похорон
В британском городе Литл-Халтон суд приговорил 81-летнего Эдвина Моррисона с неизлечимым раком почки к восьми годам тюрьмы. Как пишет Daily Mail, он попал на скамью подсудимых за попытку ограбления 95-летней женщины.
Моррисон проник в дом пенсионерки под видом муниципального работника, напал на неё, связал кабельными стяжками и обыскал жильё в поисках денег.
Ограбление сорвала парикмахерша — она пришла к клиентке и спугнула злоумышленника. В суде адвокаты просили сократить срок из-за смертельной болезни, но их заявления не соответствовали действительности: к моменту нападения Моррисон уже оплатил свои похороны.
Позже защита заявила, что он пошёл на преступление ради возлюбленной, а прокуроры назвали причиной игровую зависимость. Суд приговорил мужчину к тюремному заключению. Скорее всего, он не доживёт до конца срока.
