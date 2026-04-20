Группа аферистов инсценировала более 10 ДТП и попала за решетку
В Алтайском крае суд вынес приговор по делу о подставных ДТП. Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, обвиняемые разработали и реализовали схему незаконного обогащения с помощью инсценировки дорожно‑транспортных происшествий.
Подсудимые организовывали аварии, которые выдавали за реальные случаи с целью последующего получения страховых выплат. В ходе расследования было выявлено 11 эпизодов инсценировки ДТП. В афере участвовали как транспортные средства, принадлежащие подсудимым, так и специально подобранные автомобили. Ущерб, причинённый страховым компаниям, составляет более двух миллионов рублей. Участников организованной преступной группировки осудили и приговорили к лишению свободы на срок от трех до пяти лет.
