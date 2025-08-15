Мигрант на протяжении почти 30 лет насиловал и убивал маленьких детей: десятки тел до сих пор не найдены

На момент задержания Шавкату Шаяхмедову было 62 года. Половину своей жизни он посвятил охоте на людей. Ранее он жил в Узбекистане, а затем переехал в Россию, где продолжил совершать свои преступления, включая насилие и убийства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Исчезла без следа
Летом 2011 года село Казарь в Орловской области стало ареной трагического события, которое потрясло местных жителей до глубины души. 20 июня девятилетняя Виктория исчезла без следа, её пропажу обнаружили родители, вернувшись с работы. Сначала они надеялись, что девочка просто пошла погулять с друзьями, но вскоре стало ясно, что никто из соседских детей её не видел. Начались масштабные поиски: почти все жители села вышли на улицы, чтобы помочь. Волонтёры организовали штаб рядом с домом пропавшей, а полицейские и спасатели обыскали коллекторы, заброшенные здания и каждый уголок села. Сотни километров леса были прочесаны, водолазы обследовали дно водоёмов — но следы Виктории так и не были найдены.
Несмотря на все усилия, время шло, а надежда на то, что девочка жива, постепенно угасала. Полиция возбудила уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемого удалось задержать лишь в начале сентября. После допроса пожилого мужчины, на первый взгляд безобидного дедушки, вскрылась ужасная правда. Он оказался серийным маньяком, извращенцем и убийцей маленьких детей, которых похищал на протяжении почти тридцати лет.
Просто друзья
Тело девятилетней Вики было обнаружено в подвале многоквартирного дома, где проживал Шаяхмедов. Маньяка задержали после показаний двух девочек, живущих в том же подъезде. На протяжении нескольких месяцев Шавкат подробно рассказывал следователям о своих преступлениях. По его словам, он и Вика были просто друзьями. Девочка часто приходила к нему в огород, где стоял красный велосипед. Старик обещал подарить ей его, как только купит мотоцикл. Следователи считают, что маньяк неоднократно приставал к Вике, угощая её конфетами и подарками. Однако в тот день она пригрозила ему рассказать всё родителям, и Шавкат убил её, ударив молотком. Тело девочки он спрятал в углу подвала под её же квартирой, засыпав строительным мусором. Много лет назад он таким же образом расправился с трупом Кати Дмитриевой, которую убил в Таджикистане.
Первая жертва
Восьмилетняя Катя Дмитриева стала первой жертвой серийного маньяка Шавката. На тот момент он уже вернулся из армии, женился и у него родились двое детей — сын Роман и дочь Роза. Шавкат работал слесарем. Катя жила по соседству, у него уже тогда возникало особое влечение к девочкам её возраста. 21 мая 1994 года он заманил её в гараж, предложив угощение, и, совершив над ней насилие, убил. Тело девочки он спрятал в подвале дома своей тёщи, зарыв его под фундамент. Катю искали многие годы, но так и не нашли. После этого преступления Шавкат с семьёй поспешно покинул страну и переехал в Россию. Они обосновались в посёлке Казарь Орловской области, где Шавкат нашёл работу и арендовал временное жильё.
Преступления в России
Первой жертвой Шавката в России стал шестилетний мальчик из соседнего поселка Залёгощь. В апреле 2000 года его тело было найдено в овраге неподалеку от дома. Шавкат изнасиловал и убил ребенка. 27 июля 2005 года Шавкат встретил 11-летнего Константина в селе Казарь. Мальчик пропал во время катания на велосипеде. Маньяк заманил его в лес под предлогом сбора грибов, а затем напал на него. Когда Константин пригрозил рассказать бабушке о случившемся, Шавкат убил его. Позже оперативники нашли тело мальчика и его велосипед в лесу. Несмотря на то что Шавкат был одним из подозреваемых, его отпустили из-за недостатка доказательств. В сентябре 2003 года в лесу было обнаружено тело 32-летней женщины, которая приехала в Залёгощь на праздник к родственникам. После вечернего застолья она уснула на лавочке. Шавкат, решив, что «добро не должно пропадать», изнасиловал её и убил, чтобы избежать опознания.
Две местные жительницы и школьница
В августе 2005 года две девушки рассказали о нападении со стороны Шавката, когда они были детьми. По их словам, он изнасиловал их, пока их отец спал. Мужчины выпивали вместе, и в какой-то момент глава семейства отключился, оставив педофила наедине с дочерями, которым тогда было 7 и 9 лет. Шавкат заставил девочек делать ужасные вещи и пригрозил им расправой, если они расскажут о случившемся. В конце 2010 года Шавкат был замечен за приставаниями к одной из учениц начальной школы. Девочка рассказала, что «дедушка» завел её в деревянный туалет на территории школы и попытался обнять.
Насиловал своих детей
Следователи подозревают, что маньяк мог регулярно насиловать и своих детей — Романа и Розу. Девочка, окончив школу, тайно поступила в техникум, но отец узнал об этом и запретил ей уезжать, в результате чего она так и не получила профессию. В январе 2010 года 22-летняя Роза несколько раз пыталась покончить с собой. Три года спустя её брат Роман умер от инфаркта, а Роза пережила его всего на три месяца. Всё это время жена Шавката закрывала глаза на насилие над детьми. После их смерти он устроился работать сантехником в школе. Шавкат утверждал, что не совершал нападений на детей в течение следующих 16 лет, однако эксперты сомневаются в правдивости его слов.
Суд над маньяком
Шавкат Шаяхмедов был задержан 25 августа 2021 года и, несмотря на признание в ходе следствия, на суде заявил о наличии алиби и давлении со стороны оперативников. ДНК Шавката не было найдено на уликах, а психиатрическая экспертиза не выявила у него склонности к педофилии. Однако 29 декабря 2022 года суд признал его виновным в убийствах четырех детей и других преступлениях.