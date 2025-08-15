В Москве девушка дала отпор педофилу, пристававшему к детям
В Москве девушка смогла дать отпор мужчине, который приставал к детям на улице. Об этом сообщает telegram-канал ЧП | РОССИЯ 24.
На кадрах видно, как мужчина общается с подростком. Женщина подошла и начала задавать вопрос, что педофилу нужно от ребенка. Далее он нашел уже другого мальчика, с которым начал беседу. Девушка опять подошла к извращенцу и уже матом прогнала того с улицы. При этом ни один из проходящих мимо мужчин не помог жительнице в борьбе с преступником.\
