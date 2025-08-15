Строительный кран рухнул в Севастополе: один погибший, двое пострадавших
Обрушение строительного крана в Севастополе привело к трагедии, унёсшей жизнь человека. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции произошло обрушение строительного крана, в результате чего один человек погиб, ещё двое получили травмы.
Чрезвычайное происшествие произошло утром 15 августа — в 10:04 экстренные службы получили сигнал о происшествии. На место оперативно прибыли спасатели МЧС, городская аварийно-спасательная служба и медики. На данный момент все обстоятельства инцидента выясняются.
