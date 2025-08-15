17-летнюю девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в отеле Индии во время обряда

15 августа 2025, 11:45

Девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в отеле Индии во время обряда

Фото: iStock/iweta0077

В Индии 17-летнюю девушку назвали одержимой, отвезли в отель для изгнания злых духов и изнасиловали. Об этом пишет The Times of India.