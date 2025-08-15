17-летнюю девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в отеле Индии во время обряда
В Индии 17-летнюю девушку назвали одержимой, отвезли в отель для изгнания злых духов и изнасиловали. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент произошел в районе Палгхар штата Махараштра. Во время посещения храма у девушки внезапно ухудшилось самочувствие. Священнослужители объяснили это вмешательством злых духов. Они отвели ее к настоятелю, который предсказал, что, если не провести специальный обряд, она не сможет иметь детей, а ее будущий муж умрет раньше срока.
Двое мужчин — Прем Патил и Каран Патил — доставили девушку в отель, где изнасиловали ее. Пострадавшая обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.
Читайте также: