Достижения.рф

17-летнюю девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в отеле Индии во время обряда

Девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в отеле Индии во время обряда
Фото: iStock/iweta0077

В Индии 17-летнюю девушку назвали одержимой, отвезли в отель для изгнания злых духов и изнасиловали. Об этом пишет The Times of India.



Инцидент произошел в районе Палгхар штата Махараштра. Во время посещения храма у девушки внезапно ухудшилось самочувствие. Священнослужители объяснили это вмешательством злых духов. Они отвели ее к настоятелю, который предсказал, что, если не провести специальный обряд, она не сможет иметь детей, а ее будущий муж умрет раньше срока.

Двое мужчин — Прем Патил и Каран Патил — доставили девушку в отель, где изнасиловали ее. Пострадавшая обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0