Мигрант убил мать своего ребенка и издевался над телом: «очень смешной» приговор шокировал общество

25 июня 2025, 15:12

Фото: iStock/Favor_of_God

В тихом городке, где жизнь текла размеренно и спокойно, произошла ужасная трагедия — исчезновение 30-летней Галины Соколовой. Обычное утро, наполненное заботами о сыне и планами на день, обернулось для женщины кошмаром. Подробнее о том, что произошло, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Обычное утро Поиски Галины Допрос Нарека Официальная семья Суд и приговор

Обычное утро

«Где твоя сестра? На работу не пришла», — сказали они.

Поиски Галины

Допрос Нарека

«Я её ударил, она упала и ударилась головой, пошла кровь. Я испугался...», — рассказал он.

Фото: iStock/A PaperPlane



Официальная семья

«С тобой будет то же самое, что с твоей мамой», — кричал он.

Суд и приговор