Мигрант убил мать своего ребенка и издевался над телом: «очень смешной» приговор шокировал общество
В тихом городке, где жизнь текла размеренно и спокойно, произошла ужасная трагедия — исчезновение 30-летней Галины Соколовой. Обычное утро, наполненное заботами о сыне и планами на день, обернулось для женщины кошмаром. Подробнее о том, что произошло, читайте в материале «Радио 1».
Обычное утро13 июля утро в жизни 30-летней Галины Соколовой началось как всегда. Она готовила сына к детскому саду, а отец ребенка, Нарек Багдасарян, должен был отвезти мальчика туда и подбросить Галину на работу. Детский сад и рабочий офис находились в одном здании.
Однако в этот день что-то пошло не так. Когда Галина не пришла на работу, коллеги начали беспокоиться и стали звонить её брату Алексею.
«Где твоя сестра? На работу не пришла», — сказали они.
Алексей, зная характер своей сестры, заподозрил неладное. Галя никогда не пропускала рабочие дни без предупреждения.
Поиски ГалиныАлексей, решив попасть в квартиру Галины, выломал решетку на окне, но обнаружил, что женщины там нет. Просмотрев записи с камер наблюдения на работе, он заметил, как Нарек привёз мальчика в детский сад, однако Галины в машине не было. Ситуация усугубилась, когда стало известно, что сам Нарек также пропал без вести, его телефон не отвечал.
Допрос Нарека16 июля полиция вызвала Нарека на допрос. Первоначально он отрицал все обвинения, но вскоре признался.
«Я её ударил, она упала и ударилась головой, пошла кровь. Я испугался...», — рассказал он.
Нарек признался, что расчленил тело Галины и разложил останки по семи пакетам, которые развез по мусорным бакам района. Начались масштабные поиски с использованием экскаваторов и тракторов, на которые потратили 400 тысяч рублей. Однако в найденных пакетах оказались лишь земля, кирпичи и масляные фильтры — никаких человеческих останков. Экспертиза показала, что в ванной, где произошло убийство, не осталось крови, но в автомобилях Нарека была найдена кровь Галины.
Официальная семьяСтало известно, что у Нарека была официальная жена и двое детей от нее. Он вел двойную жизнь, обманывая обеих женщин. Когда Галя узнала правду, она пригласила жену Нарека к себе поговорить. После этого разговора Нарек утратил контроль. Угрозы начали сыпаться одна за другой, он на постоянной основе избивал мать своего ребенка.
«С тобой будет то же самое, что с твоей мамой», — кричал он.
А мама Галины после аварии осталась в инвалидной коляске и вскоре умерла.
Суд и приговорТело Галины так и не нашли. Нарека осудили по двум статьям: за истязание и причинение смерти по неосторожности. Наказание оказалось мягким — менее пяти лет лишения свободы. Он отбывал срок в «проплаченной» колонии, где условия жизни напоминали курорт. У него был доступ к телефону, а трудовая деятельность варьировалась от работы в библиотеке до столовой.
Сокамерникам он рассказывал невероятные истории, что Галина жива, якобы украла 100 миллионов рублей и скрылась от всех. 26 июля 2024 года Нарек Багдасарян вышел на свободу, но воспитанием его сына занимается брат Галины.