В Москве арестовали иностранца, изнасиловавшего женщину в машине возле стройки
В Москве арестовали иностранца, который забрался в чужую машину и изнасиловал сидевшую в ней женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По версии следствия, инцидент произошел почти месяц назад около стройки на западе столицы. В тот день злоумышленник обратил внимание на женщину, находившуюся в припаркованном автомобиле, проник внутрь и изнасиловал. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 УК: «Изнасилование». Материалы уголовного дела вскоре будут направлены в суд.
Перед этим сообщалось, что в российском городе мужчина избил машину скорой помощи. Свой поступок он объяснил тем, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
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