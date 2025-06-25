Организатор экскурсий бросил туристов на крыше в Петербурге

25 июня 2025, 12:29

SHOT: на крыше в Петербурге незаконно оказались более 50 туристов из-за гида

Фото: iStock/DimaBerkut

Желающие прогуляться по крышам Северной столицы обратились к Roofburgs за помощью в организации экскурсии. В итоге компания бросила туристов на крыше, а после 20 человек были задержаны за незаконное проникновение. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.