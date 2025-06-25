Организатор экскурсий бросил туристов на крыше в Петербурге
Желающие прогуляться по крышам Северной столицы обратились к Roofburgs за помощью в организации экскурсии. В итоге компания бросила туристов на крыше, а после 20 человек были задержаны за незаконное проникновение. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что стоимость экскурсии составляла три тысячи рублей. Отзывы об организаторе были хорошими, поэтому отдыхавшие не заметили подвоха. Сомнения появились только тогда, когда молодой «гид» попросил подниматься всех тихо. Уже на крыше стало понятно, что для прогулок она не предназначена: конструкции ветхие, резкие подъёмы. Многие боялись провалиться. Спустя некоторое время псевдоэкскурсовод внезапно покинул место, сказав, что должен только был отвести туристов на крышу.
Через полчаса после этого к дому подъехала полиция, которая сообщила отдыхавшим, что на крышу они проникли незаконно, а по пути взломали восемь замков. В итоге более 50 туристов были заперты на крыше, 20 человек задержали полицейские.
Отдыхавшие пытались связаться с организаторами, чтобы вернуть деньги за несостоявшуюся экскурсию, но те до сих пор не вышли на связь. Всего компания на таких турах заработала около 150 тысяч рублей.
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