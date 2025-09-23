Москвич-инвалид лишился почти 400 тысяч из-за IT-специалиста
Москвич с инвалидностью третьей группы потерял почти 400 тысяч рублей, вызвав компьютерного мастера по объявлению из почтового ящика. Специалист выставил счет, который многократно превышал реальную стоимость ремонта. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Поводом для вызова стали неполадки с моноблоком. Мастер Андрей по телефону пообещал решить проблемы со скидкой, но на встречу явился человек, назвавшийся его братом.
После замены SSD-диска он потребовал 373 тысячи рублей. Ошеломленный клиент подписал документы, но такой суммы у него не было. Мастер предложил внести 300 тысяч наличными, а остальные 73 тысячи перевести позже.
Обычная цена таких услуг редко превышает 10 тысяч рублей. Выяснилось, что «специалист» ранее уже имел судимость за мошенничество. В ходе экспериментальной встречи с журналистами мастер объяснил сумму пятилетней гарантией. После беседы он ушёл, не взяв денег. Потерпевший намерен подать в суд для возврата всех средств.