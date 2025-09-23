Москвич-инвалид лишился почти 400 тысяч из-за IT-специалиста

23 сентября 2025, 13:35

Москвич с инвалидностью стал жертвой мошенника при ремонте компьютера

Фото: Istock/loongar

Москвич с инвалидностью третьей группы потерял почти 400 тысяч рублей, вызвав компьютерного мастера по объявлению из почтового ящика. Специалист выставил счет, который многократно превышал реальную стоимость ремонта. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Поводом для вызова стали неполадки с моноблоком. Мастер Андрей по телефону пообещал решить проблемы со скидкой, но на встречу явился человек, назвавшийся его братом.





