В Курганской области возбудили уголовное дело из-за зомби-косуль
В Курганской области возбудили уголовное дело из-за зомби-косуль. Об этом сообщил Ura.ru источник, приближенный к органам власти.
При вскрытии тел животных специалисты обнаружили ядовитые вещества и опасные химические соединения. Основной подозреваемый пока не установлен, но предполагается, что нарушения допустило лицо, ответственное за проведение работ. По предварительным данным, причиной отравления животных стала обработка посевных площадей агрохимикатами, содержащими опасные компоненты.
Экспертиза материалов, отправленных в федеральный центр токсикологической безопасности, выявила вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья. Один из обнаруженных элементов действует подобно нервно-паралитическому газу, а другой вызывает разрушение клеток организма.
