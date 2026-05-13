«Мне ни одна красотка не отказывала»: как ревнивый бывший возлюбленный вырезал целую семью в Дербышках, подробности трагедии
18 июля 2013 года в Казани произошло преступление, которое потрясло не только Татарстан, но и всю страну. В спальном районе города, в поселке Дербышки, мужчина расправился со своей бывшей возлюбленной, а затем убил ее пожилых родителей. Главным свидетелем трагедии стал трехлетний ребенок, который находился рядом в момент нападения. За этой трагедией стоял человек с криминальным прошлым, тяжелым характером и абсолютным неприятием отказа. Подробнее — в материале «Радио 1».
Кто такая Наталья Ботвинова32-летняя Наталья Ботвинова работала дизайнером-верстальщиком в одной из казанских газет. Коллеги вспоминали ее как яркого, талантливого и очень доброго человека. Для друзей и знакомых Наталья была центром любой компании. Очаровательная блондинка, заботливая мама маленького сына Миши, творческий человек с живым характером — именно такой ее запомнили близкие.
В кругу друзей женщину ласково называли «Космонавта Бабочка». Это прозвище хорошо отражало отношение к ней: Наталью любили, ценили и искренне тянулись к ней. Известие о ее гибели стало тяжелым ударом для редакции и всех, кто знал Ботвинову лично.
Кто такой Руслан ХалимовБудущим убийцей девушки оказался 36-летний Руслан Халимов. Незадолго до трагедии он познакомился с Натальей и сумел произвести хорошее впечатление. Со стороны он выглядел обаятельным, уверенным в себе мужчиной, умеющим красиво ухаживать. Позже знакомые погибшей вспоминали, что Халимов буквально осыпал Наталью вниманием: дарил подарки, говорил комплименты, демонстрировал готовность носить ее на руках.
Однако внешняя картинка оказалась ложной. За маской галантного кавалера скрывался человек с серьезным криминальным прошлым. По данным МВД по Татарстану, к моменту задержания Халимов уже имел три судимости. В его биографии значились: кража, хулиганство и дача взятки.
Несмотря на это, мужчина был уверен в себе и не сомневался в том, что сможет заполучить любую женщину. По воспоминаниям знакомых, Халимов часто повторял одну и ту же фразу: «Мне ни одна красотка не отказывала». Именно это позже сыграет ключевую роль в трагедии.
«Маменькин сынок»: каким Халимова запомнили знакомыеПри внешней браваде самостоятельностью Руслан Халимов не отличался. Даже в зрелом возрасте он продолжал жить за счет родителей. По словам самого мужчины, финансово его поддерживал отец, который даже построил для него коттедж.
Бывшие школьные товарищи описывали Халимова как избалованного любимца семьи, привыкшего получать все внимание и особое отношение. Если что-то шло не по его сценарию, он быстро менялся. Одна из одноклассниц позже рассказывала, что Руслан тяжело переносил конкуренцию. Она вспоминала, что он не мог поверить, что его кто-то может не любить или не выделять.
Именно неспособность принять отказ и чужое превосходство в итоге обернулась кровавой развязкой.
От красивого романа к домашнему насилиюЗавоевать Наталью Ботвинову Халимову удалось не сразу. Он долго добивался ее внимания, использовал привычный набор ухаживаний и в какой-то момент сумел расположить женщину к себе. Поначалу отношения выглядели красиво. Букеты цветов, рестораны, романтические поездки — все это создавало впечатление счастливого союза.
Но позже, когда пара начала более близкое общение, картина резко изменилась. Однажды Руслан впервые ударил Наталью. Для нее это стало потрясением. Женщина решила прекратить отношения. Тогда Халимов начал просить прощения, убеждать и клясться, что подобное никогда не повторится. Наталья поверила ему и дала шанс.
Спустя время насилие повторилось. Из-за очередного отказа она снова получила удар. Со слезами женщина напомнила ему о его обещании, что больше он не поднимет на нее руку. В ответ услышала фразу, которая позже потрясла ее близких. По словам подруги Натальи, Халимов холодно усмехнулся и сказал, что бить ее нельзя только ногами, а руками — можно. Стало понятно, что мужчина не раскаивался и не считал свое поведение чем-то недопустимым.
Когда Наталья ушла окончательноПосле повторного избиения Наталья приняла окончательное решение разорвать отношения. Она больше не собиралась терпеть унижения и агрессию. Халимов пытался вернуть ее разными способами — давлением, уговорами, манипуляциями. Однако женщина закрыла перед ним дверь.
Тогда мужчина сорвался. В приступе ярости он перебил окна квартиры Натальи, расположенной на втором этаже. Так он демонстрировал главное: не привык слышать слово «нет». Для Руслана, который считал себя лучшим и всегда желанным, отказ оказался личным унижением.
Последний вечер перед убийствомПопытки вернуть Ботвинову становились все более навязчивыми и бессмысленными. Даже новая любовница не помогла вызвать у Натальи ревность. Женщина оставалась непреклонной. Вечером 18 июля 2013 года Халимов поцеловал свою новую спутницу, сообщил ей, что едет «по делам», и направился в поселок Дербышки. С собой он взял ножи.
Там жила семья Ботвиновых: Наталья, ее маленький сын Миша, а также мать и отец Натальи — пожилые супруги.
Тройное убийство в ДербышкахОказавшись в доме, Халимов напал на всех членов семьи. Он расправился с пожилыми родителями Натальи, а затем убил и саму женщину. Следователи отмечали особую жестокость нападения. Лицо Натальи оказалось сильно изуродованным. В одной из комнат оперативники обнаружили трехлетнего Мишу — сына погибшей. Ребенок находился дома во время расправы.
Халимов не тронул мальчика. Он оставил его рядом с телами матери, бабушки и дедушки. После совершенного преступления мужчина попытался покончить с собой, но выжил. Представители МВД по Татарстану тогда сообщали, что задержанный объяснял свои действия приступом ревности.
Главный свидетель — трехлетний мальчикСамой тяжелой частью расследования стали показания маленького Миши. Трехлетний ребенок видел развитие событий, но еще не осознавал масштаб произошедшего. Следователям приходилось разговаривать с ним максимально осторожно. Мальчик объяснял случившееся простыми детскими словами.
«Люблю играть с мамой, но мама сейчас играть не может, потому что она болеет, потому что ее побил Руслан. Руслан — это мамин мужчина. Бабушка с дедушкой тоже играть не могут, их тоже побил Руслан», — говорил он.По воспоминаниям сотрудников, ребенок искренне верил, что близкие скоро выздоровеют и вернутся к обычной жизни. Эти слова производили тяжелое впечатление даже на опытных оперативников.
После трагедии Мишу забрали родственники, которые взяли на себя заботу о мальчике и попытались вернуть ему чувство безопасности.
Экспертиза Руслана ХалимоваПосле задержания Халимова направили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты изучили его состояние и пришли к выводу: выявленные особенности психики выражены незначительно и не мешали ему понимать происходящее. Это означало главное: мужчина оставался вменяемым.
Он осознавал свои действия в момент нападения, понимал, что наносит смертельные удары, и понимал последствия. Следовательно, уголовной ответственности избежать он не мог.
Поведение Халимова в судеВо время судебного процесса Руслан Халимов вел себя вызывающе. Он держался высокомерно, демонстрировал пренебрежение к окружающим, с журналистами принципиально не разговаривал и лишь смотрел на них с презрением.
Формально вину он признавал — отрицать факты не имело смысла. Однако признаков раскаяния никто не увидел. Когда судья огласил приговор, поведение Халимова изменилось. Услышав слова о пожизненном лишении свободы, он молча прислонился спиной к стеклу судебного «аквариума». По словам очевидцев, до последнего момента мужчина надеялся, что получит иной исход и когда-нибудь выйдет на свободу. Но суд решил иначе.
Приговор и смерть в колонииРуслан Халимов получил пожизненное заключение. Долгие годы он находился в исправительной колонии для осужденных на пожизненный срок.
Осенью 2022 года стало известно, что Халимов умер в местах лишения свободы. Точная дата смерти и официальная причина публично не раскрывались.