Пенсионеру «перерасчитали» пенсию на 22 млн рублей

12 мая 2026, 13:55

Пенсионер в Башкирии поверил мошенникам и отдал им 22 млн рублей

64-летний житель Башкирии лишился почти 22 миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.





Злоумышленники представились сотрудниками Пенсионного фонда и под предлогом перерасчета пенсии выведали у мужчины личные данные. В дальнейшем они перешли к угрозам, заявив, что пенсионер якобы переводил деньги за границу и финансирует терроризм. Чтобы избежать уголовной ответственности, он должен был обналичить все сбережения.



В банке, куда пострадавший пришел снимать деньги, сотрудники пытались предостеречь его от возможного обмана, однако мужчина сообщил, что намерен купить недвижимость. В итоге пенсионер передал одному курьеру пять миллионов рублей, а затем другому — более 16 миллионов.



По этому факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия.



