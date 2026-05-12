Устроивший стрельбу в школе стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело завели на подростка, устроившего стрельбу в краснодарской школе
В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего девятиклассника, который открыл огонь из пневматического пистолета в школе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем канале в мессенджере Max.
Юноше вменили часть 2 статьи 213 УК: «Хулиганство». Подростка задержали, сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
«В ходе следствия также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе», — добавили в ведомстве.Напомним, инцидент произошел в школе №1 имени М.И. Короткова в городе Гулькевичи. В результате стрельбы пострадали двое 15-летних учеников — ранения пришлись в висок и живот. Их состояние оценивается как удовлетворительное.