Россиянин не пришел на работу и объяснился из вагона с углем
В Екатеринбурге мужчина не вышел на работу после ночи в клубе, а очнулся в вагоне с углем, следовавшем в Тюмень. Об инциденте сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По информации издания, накануне россиянин отдыхал в клубе Chili, где злоупотребил алкоголем. Проснулся он от стука колес — избитого и перепачканного углем горожанина поезд вез уже в сторону Тюмени.
В смятении мужчина записал несколько видео-кружочков для друга, признавшись, что понятия не имеет, как оказался в таком положении. На текущий момент неизвестно, удалось ли ему вернуться в Екатеринбург.
