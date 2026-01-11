ДТП на Дмитровском шоссе в Москве: есть пострадавшие
МВД: На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса
ДТП с участием двух транспортных средств произошло на Дмитровском шоссе, в результате пострадали два человека.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице. По данным ведомства, все произошло около 9:10 в районе дома 64.
На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины и обстоятельства аварии. Как уточнил источник, знакомый с ситуацией, речь идет о столкновении автобуса и электробуса.
Ранее сообщалось, что пятеро детей попали в больницы после ДТП в российском регионе.
Читайте также: