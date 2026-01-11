ДТП на Дмитровском шоссе в Москве: есть пострадавшие

11 января 2026, 12:26

МВД: На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса

Фото: istockphoto/conejota

ДТП с участием двух транспортных средств произошло на Дмитровском шоссе, в результате пострадали два человека.