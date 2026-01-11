Гулявшего в костюме водолаза по метро блогера задержали в Москве
В Москве задержали блогера с Украины после поездки в метро в костюме водолаза. Об этом сообщил «Российской газете» источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, пассажиры одного из составов заметили мужчину в ластах и необычном снаряжении и передали информацию службе безопасности подземки. После этого сотрудники метро решили пообщаться с ним, а его личность и местонахождение быстро установили.
Выяснилось, что «водолазом» был 30-летний украинец. Он рассказал, что вместе с девушкой снимал эффектное видео для продвижения своего Telegram-канала.
Сейчас правоохранители проверяют, усматриваются ли в его действиях признаки административного правонарушения.
Читайте также: