Гулявшего в костюме водолаза по метро блогера задержали в Москве

11 января 2026, 14:06

Устроившего съемку в костюме водолаза украинского блогера задержали в Москве

Фото: istockphoto/JoyNik

В Москве задержали блогера с Украины после поездки в метро в костюме водолаза. Об этом сообщил «Российской газете» источник, знакомый с ситуацией.