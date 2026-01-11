Знакомство с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки трагедией

11 января 2026, 14:19

В Крыму 17-летнюю студентку убил новый знакомый из приложения

Фото: iStock/sapozhnik

В Крыму 17-летняя студентка пропала и погибла после встречи с парнем, с которым она познакомилась через приложение «Дайвинчик». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».