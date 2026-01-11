Знакомство с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки трагедией
В Крыму 17-летняя студентка пропала и погибла после встречи с парнем, с которым она познакомилась через приложение «Дайвинчик». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
По его данным, девушка перестала выходить на связь 4 января. Через несколько дней ее тело со следами ожогов нашли в канаве около соседнего села в Джанкойском районе.
По предварительным данным, молодой человек, подозреваемый в ее убийстве, уже задержан. Официального подтверждения от следственных органов пока нет.
Ранее сообщалось, что тело 17-летнего подростка, пропавшего в Прокопьевске Кемеровской области, обнаружили на улице Проектной. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства трагедии.
