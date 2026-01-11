Достижения.рф

Знакомство с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки трагедией

В Крыму 17-летнюю студентку убил новый знакомый из приложения
Фото: iStock/sapozhnik

В Крыму 17-летняя студентка пропала и погибла после встречи с парнем, с которым она познакомилась через приложение «Дайвинчик». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».



По его данным, девушка перестала выходить на связь 4 января. Через несколько дней ее тело со следами ожогов нашли в канаве около соседнего села в Джанкойском районе.

По предварительным данным, молодой человек, подозреваемый в ее убийстве, уже задержан. Официального подтверждения от следственных органов пока нет.

Ранее сообщалось, что тело 17-летнего подростка, пропавшего в Прокопьевске Кемеровской области, обнаружили на улице Проектной. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства трагедии.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0